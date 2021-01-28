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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إغلاق ميناء البرلس لسوء الأحوال الجوية

الخميس 28/يناير/2021 - 10:07 ص
جريدة الدستور
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قررت إدارة ميناء الصيد ببرج البرلس، إغلاق الميناء اليوم الخميس، أمام حركة دخول وخروج مراكب الصيد الآلية إلى البحر المتوسط، نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح وسرعتها وارتفاع الأمواج.

وكانت مدن ومراكز كفر الشيخ قد تعرضت مساء أمس لسقوط أمطار غزيرة على جميع مدن محافظة كفر الشيخ وقراها، صاحبتها موجة صقيع، وتوقفت حركة الصيد بميناء البرلس ورست السفن بالميناء وبالقرى المطلة على البحر المتوسط ونهر النيل.

ومن جانبه، وجه محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين تعليماته للأجهزة المعنية ورؤساء المدن والقرى بعموم المحافظة، بالتعامل الفوري مع مخلفات الأمطار وكسحها من الشوارع أولا بأول، معلنا رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية وإتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، مشددا بمواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة.

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