لإنهاء البناء العشوائي.. مصر تستوعب الزيادة السكانية بـ 30 مدينة ذكية

- 700 مليار جنيه حجم الاستثمار في المدن الذكية



- توفر 1.4 مليون فرصة عمل



- تقنيات تكنولوجية متطورة



تأتي مشروعات مدن الجيل الرابع، أو المدن الذكية التي تهدف إلى توفير سكن مناسب، وحياة كريمة للمواطن، ولذلك تخطط مصر حاليا لإقامة 30 مدينة ذكية بتكلفة 700 مليار جنيه لاستيعاب 30 مليون نسمة، وذلك في إطار سعى الحكومة للقضاء على النمو العشوائي للمباني، ووضع رؤية مستقبلية للزيادة السكانيةوتعنى المدن الذكية أن تكون مدينة مبتكرة تستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين نوعية الحياة، أما على حسب تعريف الاتحاد الأوروبي للمدن الذكية فهي تلك التي تجمع المدينة والصناعة والمواطنين معًا وذلك من أجل تحسين الحياة في المناطق الحضرية، من خلال ابتكارات تطبيقية، وتخطيط أفضل، واتباع منهجية أكثر تشاركية، وكفاءة طاقة أكبر، وحلول نقل أفضل وكذلك استخدام ذكي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فهي المدينة التي تحقق أداء جيدًا في جميع هذه المجالات، من خلال تفاعل مشترك بين القطاع الاقتصادي، والحكومة والنقل والبيئة والحياة مع مواطنين يتمتعون بالوعي والاستقلالية.و يعد حجم اقتصاديات المدن الذكية كبير جدا، حيث من المتوقع أن يصل الاستثمار بها في مصر إلى 700 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.و من المخطط أن تستوعب التجمعات العمرانية الجديدة، عند اكتمال جميع مراحلها، حوالي 14 مليون نسمة، وهي حاليا توفر حوالى 6 ملايين فرصة عمل دائمة.وتأتي المدن الذكية في إطار مخطط الدولة للتنمية العمرانية في مصر، الذي يستهدف زيادة مساحة المناطق المعمورة، وإنشاء التجمعات العمرانية والمدن الحضارية، بهدف تخفيف الازدحام عن المدن القديمة، وأيضا مواجهة الزيادة السكانية المطردة، حيث تم البدء فى تنفيذ 14 تجمعًا عمرانيًّا جديدًا فى شتى أنحاء الجمهورية وهم(العاصمة الإدارية الجديدة - العلمين الجديدة - المنصورة الجديدة - شرق بورسعيد - ناصر بغرب أسيوط - غرب قنا - الإسماعيلية الجديدة - رفح الجديدة - مدينة ومنتجع الجلالة - الفرافرة الجديدةـ - العبور الجديدة - توشكى الجديدة - شرق العوينات)، وتبلغ إجمالى مساحات هذه التجمعات الجديدة حواالي 380 ألف فدان.ومن المقرر أن توفر المرحلة الأولى من مدن الصعيد، نحو 1.4 مليون فرصة عمل، حيث إن حوالى 10% من مساحات تلك المدن مخصصة للأنشطة الصناعية والحرفية، بجانب إتاحة مشروعات سياحية على واجهة نيلية مميزة بمساحة 1050 فدانًا.و تهدف المدن الذكية إلى حل مشاكل المرور، وتعديل أشكال التخطيط، فهى توفر كل الخدمات مع تقليل التواجد على أرض الواقع، وتعتمد خدماتها على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثل أنظمة مرور ذكية تدار آليًا، وخدمات إدارة الأمن المتطورة، وأنظمة تسيير المبانى، واستخدام التشغيل الآلى فى المكاتب والمنازل، واستخدام عدادات للفواتير والتقارير.ومدن الجيل الرابع، تتفوق بطبيعتها من خلال التقنيات التكنولوجية التى توفر الوقت والجهد وتسعى إلى توفير بيئة رقمية صديقة للبيئة والتي تعمل على تلبية احتياجات المواطنين فى كافة النواحى الحياتية.كما تتميز مدن الجيل الرابع، بإنترنت فائق السرعة يصل إلى 100 ميجا ويزيد على ذلك حسب طلب المستخدم، بالإضافة على توفير الخدمات عبر الإنترنت، ويتم التركيز فى مدن الجيل الرابع على الوصول بمستوى رفاهية، بالإضافة إلى المناطق الخضراء، بعمل إصلاحات بدون تعطيل الطرق وتستوعب مدن الجيل الرابع كل مستويات الإسكان.كما أن المدن الجديدة يتم بناؤها وفق أعلى المعايير العلمية المدروسة، كما أنها تعتمد على شبكة مرافق ذكية وتستند فى تصميمها على بنية رقمية موحدة.والجدير بالذكر أنه قد أطلقت مدن كثيرة حول العالم مشاريع لمدن ذكية، من بينها دبي، ونيويورك، وطوكيو، وشنغهاي، وأمستردام، ومن المتوقع خلال السنوات المقبلة أن تنتشر نماذج المدن الذكية على نطاق واسع، وأن تشكل هذه النماذج قواعد أساسية تستند إليها مخططات تطوير المدن.ومن المدن العربية الذكية، أبو ظبى ودبي في الإمارات العربية المتحدة، بيروت في لبنان، جدة والرياض في المملكة العربية السعودية، كما كشف تقرير حديث للأمم المتحدة أن 70 % من سكان العالم سيقطنون في المناطق الحضرية بحلول عام 2050، ويتوقع أن تصبح أفريقيا أسرع قارات العالم في النمو الحضري.