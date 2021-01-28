الصحة العالمية تبدأ التحقيق حول مصدر كورونا في ووهان

غادر اليوم الخميس، خبراء من منظمة الصحة العالمية، فندق، في مدينة ووهان الصينية، وذلك بعد قضائهم حجرا صحيا استمر أسبوعين، قبل بدء تحقيقهم الميداني في الصين لتحديد مصدر فيروس كورونا، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس".وقالت الوكالة الفرنسية: لقد غادر عشرات المحققين من الصحة العالمية الفندق، متجهين إلى المدينة التي ظهر فيها وباء كوفيد-19 في نهاية 2019.