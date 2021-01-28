وزير الخارجية الأمريكي يشيد باتفاقيات السلام في المنطقة

أشاد أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي الجديد، اليوم الخميس، بالتقدم في اتفاقيات السلام في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستواصل العمل عن كثب لدفع السلام في المنطقة.وأجرى "بلينكن" اتصالا هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي، جابي أشكينازي، ناقش فيه خلال ما تحقق من تقدم في الآونة الأخيرة فيما يتعلق باتفاقات السلام مع عدد من الدول العربية، وأكد اهتمام بلاده بالبناء على هذا التقدم، حسب ما أورد بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية.يُذكر أن اتفاقيات السلام توسطت فيها الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل ودول عربية وإسلامية، وفي الأشهر القليلة الماضية، خلال فترة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، توصلت إسرائيل لاتفاقات مع الإمارات، والبحرين، والسودان، والمغرب.