«فايزر» و«بايونتك» تؤكدان فاعلية لقاحهما ضد تحور كورونا

أكدتا كلا من شركتي "فايزر" و"بايونتك" أن لقاحهما فعال ضد تحورات كورونا الجديدة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية في خبر عاجل منذ قليل.يأتي هذا فيما وافقت "سانوفي" على إنتاج ملايين الجرعات من لقاح فيروس كورونا لتحالف شركتي "فايزر-بيونتيك" في تعاون غير عادي لتسريع جهود التطعيم.وستمنح شركة الأدوية الفرنسية -سانوفي- شركة بيونتيك، الوصول إلى مصنع في فرانكفورت، والتي ستبدأ في تسليم الجرعات هذا الصيف، حسب ما قالت سانوفي في بيان يوم الأربعاء، حيث ستوفر عمليات التصنيع في منشآت سانوفي إنتاج 125 مليون جرعة من اللقاح الذي يعتمد على تكنولوجيا الحمض النووي الريبي mRNA، موجهة للاتحاد الأوروبي.