«قطيع الجهلاء».. كيف حول أردوغان تركيا لـ«مستنقع حقوق إنسان»؟

كشف الكاتب التركي بوراك بكديل، في مقال له في مركز "بيجن-السادات" للدراسات الاستراتيجية، بالأرقام والإحصائيات مدى انتشار الفساد والديكتاتورية في تركيا، كما كشف عن مواصفات الداعمين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وقال الكاتب: "في تقييمها لعام 2020، وضعت منظمة فريدوم هاوس تركيا على قائمتها للبلدان (غير الحرة)، ووفقًا لمشروع العدالة العالمية تحتل تركيا المرتبة 107 من أصل 128 دولة في سيادة القانون، ووفقًا لترتيب حرية الصحافة لمنظمة مراسلون بلا حدود تحتل المرتبة 154 من أصل 180 دولة، وسجلت أسوأ من باكستان والكونغو وبنغلاديش".وتابع بكديل: "سيكون هذا الأداء المحرج كافيا للإطاحة بعشرات القادة في أي جزء من العالم الديمقراطي، وبالإضافة إلى ذلك، ينتشر الفساد والمحسوبية في تركيا، لكن الإبلاغ عنهما قد يكون خطيرًا للغاية بالنسبة للشعب التركي".وأشار بكديل إلى أن أغلب مؤيدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في استطلاعات الرأي يكونوا حاملي لشهادات تعليمية بسيطة، حيث وصفت وكالة كوندا الاستطلاعية معجبي أردوغان على النحو التالي: 66٪ من خريجي المدارس الابتدائية أو الثانوية، 10٪ فقط حاصلون على درجة جامعية، و89٪ من آباء ناخبي حزب العدالة والتنمية هم من خريجي المدارس الابتدائية أو الثانوية، كما يعيش 45٪ على دخل شهري يتراوح بين 1201 و2000 ليرة تركية (162-270 دولارًا أمريكيًا)، و59٪ يقولون أنهم بالكاد يكسبون نفقاتهم، 46٪ يعتبرون أنفسهم محافظين تقليديا و43٪ يعتبرون أنفسهم محافظين دينيا، و87٪ يعتبرون أنفسهم متدينين، و13٪ فقط من النساء اللاتي شملهن الاستطلاع لا يرتدين أي نوع من الحجاب الإسلامي، 83٪ أتراك و11٪ أكراد، 52٪ يقولون إنهم يشعرون بعدم الأمان في تركيا، ويعتقد 23٪ فقط أن تركيا يجب أن تصبح عضوًا في الاتحاد الأوروبي، و36٪ يعترفون بأن الحكومة تعتقل الأبرياء بشكل تعسفي وغير عادل.وفي الآونة الأخيرة، في (نوفمبر) 2020، أظهر استطلاع للرأي أجراه الباحث "أرتي بير" أن 1.7٪ فقط من الأتراك يثقون بالمحاكم و1.2٪ يثقون بالبرلمان، وفي (ديسمبر)، وجد دار الأبحاث Optimar أن 2.4٪ فقط من الأتراك يعتقدون أن أكبر مشكلة في بلادهم هي عجزها الديمقراطي.وبشكل عام قال الكاتب التركي، إن ناخبو حزب العدالة والتنمية الذين يشكلون 40-50٪ من مجموع الناخبين الأتراك، هم أقل تعليمًا ومحافظين دينيًا وفقراء نسبيًا، وغير آمنين لأردوغان الذين لا يهتمون بالقيم الديمقراطية ويوافقون على استبداده.