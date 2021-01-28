رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«قطيع الجهلاء».. كيف حول أردوغان تركيا لـ«مستنقع حقوق إنسان»؟

الخميس 28/يناير/2021 - 09:58 ص
جريدة الدستور
أمينة ذكى
طباعة
كشف الكاتب التركي بوراك بكديل، في مقال له في مركز "بيجن-السادات" للدراسات الاستراتيجية، بالأرقام والإحصائيات مدى انتشار الفساد والديكتاتورية في تركيا، كما كشف عن مواصفات الداعمين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال الكاتب: "في تقييمها لعام 2020، وضعت منظمة فريدوم هاوس تركيا على قائمتها للبلدان (غير الحرة)، ووفقًا لمشروع العدالة العالمية تحتل تركيا المرتبة 107 من أصل 128 دولة في سيادة القانون، ووفقًا لترتيب حرية الصحافة لمنظمة مراسلون بلا حدود تحتل المرتبة 154 من أصل 180 دولة، وسجلت أسوأ من باكستان والكونغو وبنغلاديش".

وتابع بكديل: "سيكون هذا الأداء المحرج كافيا للإطاحة بعشرات القادة في أي جزء من العالم الديمقراطي، وبالإضافة إلى ذلك، ينتشر الفساد والمحسوبية في تركيا، لكن الإبلاغ عنهما قد يكون خطيرًا للغاية بالنسبة للشعب التركي".

وأشار بكديل إلى أن أغلب مؤيدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في استطلاعات الرأي يكونوا حاملي لشهادات تعليمية بسيطة، حيث وصفت وكالة كوندا الاستطلاعية معجبي أردوغان على النحو التالي: 66٪ من خريجي المدارس الابتدائية أو الثانوية، 10٪ فقط حاصلون على درجة جامعية، و89٪ من آباء ناخبي حزب العدالة والتنمية هم من خريجي المدارس الابتدائية أو الثانوية، كما يعيش 45٪ على دخل شهري يتراوح بين 1201 و2000 ليرة تركية (162-270 دولارًا أمريكيًا)، و59٪ يقولون أنهم بالكاد يكسبون نفقاتهم، 46٪ يعتبرون أنفسهم محافظين تقليديا و43٪ يعتبرون أنفسهم محافظين دينيا، و87٪ يعتبرون أنفسهم متدينين، و13٪ فقط من النساء اللاتي شملهن الاستطلاع لا يرتدين أي نوع من الحجاب الإسلامي، 83٪ أتراك و11٪ أكراد، 52٪ يقولون إنهم يشعرون بعدم الأمان في تركيا، ويعتقد 23٪ فقط أن تركيا يجب أن تصبح عضوًا في الاتحاد الأوروبي، و36٪ يعترفون بأن الحكومة تعتقل الأبرياء بشكل تعسفي وغير عادل.

وفي الآونة الأخيرة، في (نوفمبر) 2020، أظهر استطلاع للرأي أجراه الباحث "أرتي بير" أن 1.7٪ فقط من الأتراك يثقون بالمحاكم و1.2٪ يثقون بالبرلمان، وفي (ديسمبر)، وجد دار الأبحاث Optimar أن 2.4٪ فقط من الأتراك يعتقدون أن أكبر مشكلة في بلادهم هي عجزها الديمقراطي.

وبشكل عام قال الكاتب التركي، إن ناخبو حزب العدالة والتنمية الذين يشكلون 40-50٪ من مجموع الناخبين الأتراك، هم أقل تعليمًا ومحافظين دينيًا وفقراء نسبيًا، وغير آمنين لأردوغان الذين لا يهتمون بالقيم الديمقراطية ويوافقون على استبداده.

موضوعات متعلقة

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

معاش نقابة المعلمين يناير 2021.. اعرف الزيادة وموعد الصرف

«الغيرة السبب».. الأمن يكشف مفاجأة فى وفاة طالبة وتسمم 5 أخريات

الأرصاد تحذر من منخفض جوي: الطقس سيكون شديد البرودة

الصور

image description

«التضامن» و«الهلال الأحمر» تهنئان مديرية أمن دمياط بعيد الشرطة

image description

تحسن 2150 حالة عزل منزلي وتحويل 115 للمستشفيات بالدقهلية

image description

تأهيل مستشفى الصدر بالفيوم لعزل مصابي كورونا (صور)

image description

وكيل مرور الدقهلية: الأمن النواة التي يحيا بها الإنسان

image description

سكرتير مساعد محافظة أسيوط يتفقد مستشفى أبو تيج النموذجي

الأكثر قراءة

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

حقيقة اتهام اليوتيوبر أحمد حسن لفتاة باستدراجه إلى شقتها بالهرم

وزيرة الصحة تصل إلى بيروت برفقة مساعدات مواجهة كورونا (صور)

ضبط القائمين بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر شبكة الإنترنت

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

اكتشاف مدينتين عمرهما 4 آلاف عام وسط الصين

دمية من الصوف لبيرني ساندرز تجمع 40 ألف دولار لجمعية خيرية

«شرع غائب وحق ضائع».. حكايات ميراث المرأة في الريف

مغادرة 7 منتخبات دولية من بطولة كأس العالم لكرة اليد

أيام زمان

أصعب عامين فى حياة رياض القصبجى

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

أنور إسماعيل.. أشهر تجار المخدرات في السينما مات بجرعة هيروين زائدة

«نجاة ضيعت حقها».. مأساة السندريلا سعاد حسنى مع عائلتها

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الشيخ طه
خالد عكاشة
خليفة الظواهرى.. القاعدة وإشكالية القيادة (3)
ماجد حبته
تحذيرات دافوس
صفوت البياضي
ليتنا نتعلم من تجارب الآخرين
المزيد

الثقافة

صياد فيلم «صغيرة على الحب» فى أول حوار صحفى: السندريلا بكت بسبب قسوة تدريباتى

اليوم.. حفل إطلاق كتاب «استديو الممثلين» للفنان حسام داغر

اليوم.. افتتاح معرض «حقول السماء» للفنان إبراهيم خطاب

الليلة.. يناير فى تاريخنا بصالون زين العابدين فؤاد الثقافى