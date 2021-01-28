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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

هشم رأسها بعصا.. صاحب سوبر ماركت وراء قتل زوجته في الوراق

الخميس 28/يناير/2021 - 09:57 ص
جريدة الدستور
ندى حمدي
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أنهى صاحب سوبر ماركت حياة زوجته، حيث ضربها بعصا خشبية لتلفظ أنفاسها الأخيرة داخل منزل الزوجية بشارع القومية في الوراق، وذلك بسبب الخلافات المستمرة بينهما.

تلقى اللواء رجب عبد العال، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بلاغًا بالواقعة، ليأمر اللواء محمد عبدالتواب، مدير مباحث الجيزة، بانطلاق قوة أمنية إلى الشقة التى شهدت الحادث، وتمكنت القوة التي يقودها العميد عمرو طلعت، رئيس مباحث القطاع، من القبض على الزوج المتهم.

وأقر الزوج بارتكاب جريمته، بسبب الخلافات الأسرية المستمرة بينهما، وأكدت التحريات، أن المتهم والمجني عليها متزوجان منذ 11 عامًا، ولديهما 3 أطفال أكبرهم يبلغ من العمر 9 سنوات، وأن المتهم نفذ جريمته أمام أبنائه.

كما أشارت التحريات إلى أن الخلافات الأسرية هي السبب الرئيسي للجريمة، وأن الزوج المتهم صاحب سوبر ماركت وكان دائم الخلاف مع زوجته، وأنه عذبها وقتلها بالعصا الخشبية، مما تسبب في تدهور حالتها الصحية ثم الوفاة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل المتهم، للنيابة العامة التى باشرت التحقيقات فى الواقعة، بعد تلقيها محضرًا بالحادث، وانتقلت إلى شقة الزوجية بشارع القومية بالوراق، وناظرت جثة الزوجة المجني عليها، وأمرت بانتداب الطب الشرعي، لتشريح الجثة لبيان سبب وكيفية الوفاة، وصرّحت بالدفن بعد انتهاء الطب الشرعي من إجراءاته.

وباشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهم، وكشفت التحقيقات أن المتهم دائم الشجار مع زوجته بسبب الخلافات المستمرة بينهما، وأكد المتهم خلال التحقيقات أنه تعدى عليها بالضرب داخل شقته، وأن أبناءه الـ 3 شاهدوا الواقعة.

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