استمرار التحقيق مع المتهم بالنصب على المواطنين في العجوزة

تواصل النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقاتها في واقعة اتهام عاطل بالنصب على عدد من المواطنين وتقاضى مبالغ مالية منهم بحجة تشغيلها في التجارة، مقابل أرباح شهرية، حيث استمعت جهات التحقيق لأقوال عدد من شهود العيان حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.وجاءت أقوال المجني عليهم لتؤكد أن المتهم تقاضى منهم مبالغ مالية على سبيل تشغيلها في تجارة الـ"كمامات" و"الفلاشات" والاستيراد، وأنه أقنعهم بهامش ربح يصل لنحو 30% سنويًا، وانتظم معهم فى سداد الأرباح الشهرية لمدة معينة، بعدها اختفى وامتنع عن السداد.وقالت إحدى ضحايا المتهم، إنها دفعت له مبلغ 90 ألف جنيه مقابل أرباح شهرية 3 آلاف جنيه في عام 2019، وأنه انتظم معها في سداد الأرباح لمدة 7 أشهر، بعدها تحجج بأزمة كورونا، والكساد التجارى، وخفض قيمة الأرباح لألف جنيه.وتابعت الضحية، أنها فوجئت بامتناع المتهم عن سداد الأرباح الشهرية، وحينما طالبته برد أصل المبلغ، اختفى وظل يتهرب منها، وحينما توجهت إلى منزله فوجئت بعشرات المواطنين الذين تعرضوا للنصب على يده.وحرر عدد من المواطنين بلاغًا فى المتهم "أحمد. ص" اتهموه فيه بإيهامهم بتشغيل أموالهم فى التجارة، مقابل نسبة شهرية من الأرباح؛ إلا أنه امتنع عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المملوكة لهم. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبإحالته للنيابة العامة صدر قرار بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.