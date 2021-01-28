«في يد الرئيس».. سيناريوهات حل الأزمة في تونس

كشف مراقبون عن سيناريوهات متعددة لحل الأزمة الراهنة في تونس، لا سيما بعد محاولة اغتيال الرئيس التونسي قيس سعيد عبر إرسال طرد يحتوى على مادة سامة، وفقا لما قاله مصدر في الرئاسة التونسية لوكالة "رويترز".يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه تونس حالة من الاحتجاجات الشعبية اعتراضا على تردي الأوضاع الاقتصادية فضلا عن تمرد رئيس الحكومة هشام المشيشي على اختيارات رئيس الدولة قيس سعيد، حيث انتزع المشيشي ثقة البرلمان لحكومته المعدلة المثيرة للجدل بينما هدد "سعيد" بعدم السماح للوزراء الذين تحوم حولهم شبهات فساد بأداء اليمين الدستورية.سيناريوهات حل الأزمةووفقا للمراقبين فقد يتم حل الأزمة عن طريق حل البرلمان وإعلان انتخابات مبكرة، وفقا إلى الفصل 80 من الدستور، الذي يخول رئيس الجمهورية الحق في ذلك.كما يمكن إقالة المشيشي من خلال تحريك لائحة بسحب الثقة منه، وهي الللائحة التي يحاول الحزب الدستوري الحر إقرارها في البرلمان.ومن ضمن السيناريوهات عزل الرئيس، ولكن دستوريا يحتاج لتصويت 145 عضوا في البرلمان، 144 منهم بالفعل صوتوا لصالح التعديل الوزاري.