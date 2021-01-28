الكنيسة تحتفل بذكرى رحيل القديس بروخوس أحد السبعين رسولًا

رسولًا

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم؛ بعيد رحيل القديس بروخوس أحد السبعين رسولًا.ووفقًا لكتاب السنكسار الكنسي، ففي مثل هذا اليوم تنيح القديس بروخورس أحد السبعين، الذين دعاهم السيد المسيح وأرسلهم ليكرزوا باسمه، وأعطاهم موهبة الشفاء وإخراج الشياطين؛ ولما كان مع التلاميذ في العلية يوم الخمسين امتلأ من نعمة الروح القدس المعزي.وتابع: "ثم انتخبه الرسل من السبعة الشمامسة الذين شهدوا عنهم، إنهم ممتلئون من الروح القدس والحكمة ثم صحب الرسول يوحنا الثاؤلوغوس، وطاف معه مدنًا كثيرة، ووضع يوحنا اليد عليه وأقامه أسقفًا علي نيقوميدية من بلاد بيثينيا، فبشر فيها بالسيد المسيح ورد كثيرين من اليونانيين إلى الإيمان وعمدهم وعلمهم حفظ الوصايا".وأضاف الكتاب: "بعد أن بنى لهم كنيسة ورسم لهم شمامسة وقساوسة، ذهب إلى البلاد المجاورة فبشرها وعمد كثيرين من أهلها، كما علم وعمد كثيرين من اليهود، وقد احتمل ضيقات كثيرة بسبب التبشير بالمسيح؛ لما أكمل سعيه رحل بشيخوخة صالحة".