أزمة بين «المحامين والشرطة» في مرسى مطروح.. والمحامي العام يحقق

تجمع عدد من محامي دمياط، داخل محكمة مرسى مطروح منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، اعتراضا على تعامل مأمور قسم شرطة المركز معهم.وأبدى عيسى أبو عيسى، عضو مجلس النقابة العامة، تضامنه مع المحامين في مرسى مطروح، موضحا أن ما حدث كان كالتالي، أن مجموعة من المحامين توجهوا إلى قسم الشرطة لتحرير محضر وأثناء كتابة المحضر انقطعت الكهرباء، فقام المحامون بإضاءة كشافات الموبايلات وحضر المأمور وتحدث معهم بأسلوب، مهين وطردهم ومنعهم من استيفاء المحضر وعند اعتراضهم على هذا الأسلوب، حدثت مشادة كلامية بينهم وتطورت إلى تشابك بالأيدي نتج عنها وقوع محامي على الأرض.وأضاف عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، تجمع عدد كبير من المحامين بالقسم وحضر مدير الأمن والحكمدار في محاولة لاحتولء الموقف، إلا أن المحامين تمسكوا بتقديم شكوى وعمل تحقيق قضائي وتم احاله المحضر إلى النيابة العامة للتحقيق وذلك في تمام الثالثة فجر اليوم.ويجري المحامي العام الآن تحقيقات في الواقعة وسماع التفاصيل من الجميع، وسط تجمع العشرات من المحامين داخل المحكمة للتضامن مع زملائهم.