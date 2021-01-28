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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أول أيام نوة «الكرم».. أمطار متوسطة على الإسكندرية (صور)

الخميس 28/يناير/2021 - 09:55 ص
جريدة الدستور
هبه عويضه
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شهدت محافظة الإسكندرية، منذ قليل، سقوط أمطار متوسطة على أنحاء متفرقة من المدينة، بالتزامن مع نوة "الكرم" التي تتعرض لها المحافظة الساحلية بدءًا من اليوم، والتي تشهد أمطارًا غزيرة تصحبها رياح شمالية غربية شديدة.

وتأتي نوة الكرم في آخر شهر يناير، حيث إنها من أشد النوات غزارة في الأمطار، ولذلك سُميت بهذا الاسم لغزارة الأمطار، وتستمر لمدة 7 أيام ويمنع فيها الصيد.

وأعلنت محافظ الإسكندرية رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ، بجميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع موجة الطقس السيئ، والتي أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية، والتي تبدأ من اليوم الأربعاء، حيث تشهد البلاد طقسًا باردًا، وتقلبات جوية، بسبب تأثرها بوجود منخفض جوي على سطح الأرض، ويتزامن معه وجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

واستعدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية لموجة الطقس السيئ، بالدفع بالعشرات من السيارات لشفط أي تراكمات محتملة لمياه الأمطار بشوارع الإسكندرية، لضمان السيولة المرورية، بجانب التنسيق مع الأحياء ومتابعة مواقع التمركزات.

من جانبه، شدد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، على تمركز سيارات الصرف الصحي، بالأماكن التي تتعرض للغرق والنقاط الساخنة بجميع أنحاء المحافظة، لشفط أي تراكمات لمياه الأمطار بشوارع وميادين الإسكندرية.

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