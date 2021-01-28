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تقارير ومتابعات

الفتي الذهبي.. من هو أحمد الأحمر لاعب كرة اليد الذي تصدر الترند؟

الخميس 28/يناير/2021 - 09:23 ص
جريدة الدستور
ريم محمود
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تصدر أحمد الأحمر، لاعب كرة اليد، ترند "تويتر" وذلك عقب مباراة أمس بين المنتخب المصري ومنتخب الدنمارك في بطولة كاس العالم لكرة اليد، وتلقي الأحمر تشجيع الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، وفي هذا السياق ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عنه.

1- أحمد مصطفى الأحمر لاعب كرة يد بنادي الزمالك ومنتخب مصر الحاصل على بطولة أمم أفريقيا 2008 و2016، ونجل لاعب الزمالك ومنتخب مصر والمدرب مصطفى الأحمر وهو حاليا قائد منتخب مصر لكرة اليد.

2- من مواليد 27 يناير 1984 بالجيزة في جمهورية مصر العربية.

3- ظهرت موهبته وحبه للرياضة وكرة اليد منذ الصغر، فبدأ اهتمامه بالرياضة في سن السابعة وبدأ يلعب في فرقة أكبر منه بأربعة سنوات.

4- لعب وقتها مع معظم فرق الزمالك، منها كرة القدم، وكرة اليد في نفس الوقت، حتى استقر على كرة اليد في سن التاسعة عشر.

5- بدأ مشواره الرياضي بنادي الزمالك رسميا في 2004 بكأس مصر، ثم انضم لصفوفه بدوري كره اليد في 2005.

6- ظل مع نادي الزمالك يحصد الجوائز والبطولات، إلى أن غادره في أكتوبر 2012 لينضم لصفوف نادي الجيش القطري.

7- تألق الفتى الذهبي أيضا بصفوف نادي الجيش، وحصل على العديد من الألقاب حتي غادره في فبراير 2015.

- انضم لصفوف نادي فلينسبورج الألماني حتى يونيو 2015.

9- نجح نادي الزمالك مره آخرى في التعاقد معه لينضم لصفوف نادي الزمالك.

10- تمت خلال تلك الفترة اعارته للعديد من النوادي مثل الكويت الكويتي، السد اللبناني، الأفريقي التونسي، الفحاحيل الكويتي، أهلي جدة السعودي، العربي الكويتي والوحدة السعودي.

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