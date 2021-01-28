1064 إصابة بفيروس كورونا فى طوكيو

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو تسجيل 1064 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الخميس، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في العاصمة طوكيو بلغت 97 ألفًا و571 حالة.وأشارت الشبكة اليابانية إلى أن الحصيلة اليومية للإصابات في العاصمة طوكيو عاودت الارتفاع مرة أخرى لتتجاوز الألف حالة بعد انخفاضها أمس الأربعاء لأقل من ألف.