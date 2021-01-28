1910 إصابات جديدة و64 وفاة بكورونا في باكستان

سجلت باكستان 1910 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 539 ألفا و387 شخصا.وأفاد مركز العمليات والقيادة الوطني المعني بمكافحة فيروس كورونا في باكستان، حسب ما نقلته صحيفة (إكسبريس تريبيون) الباكستانية، اليوم الخميس، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 64 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 11 ألفا و514 وفاة.وأضاف أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، تماثل 2371 شخصا للشفاء.