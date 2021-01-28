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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 600 كيلو عسل أسود مجهول المصدر في مصنع غير مرخص بالبحيرة

الخميس 28/يناير/2021 - 09:19 ص
عسل اسود
عسل اسود
البحيرة معوض هويدى
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نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري والصحة، حملات مكثفة على المخابز والأسواق ومختلف الأنشطة التجارية.

جاء ذلك في إطار توجيه اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة بتكثيف الجهود المبذولة لتشديد الرقابة على المخابز البلدية المدعمة والأسواق والأنشطة التجارية المختلفة وتطبيق القوانين والقرارات والتوجيهات الوزارية وضبط المخالفين والمتلاعبين بالدعم وتشديد الرقابة على مختلف الأنشطة التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 600 كيلو عسل أسود داخل مصنع يعمل بدون سجل صناعي وغير مستوفي للشروط الصحية، ويقوم بكتابة اسم شركات كبرى على العبوات من الخارج بدائرة مركز شرطة حوش عيسى.

كما تم ضبط "هنجر" يقوم ببيع أدوات الطهي البلاستيكية، وتم ضبط 1400 كيلو ورق الومنيوم مستورد بدون فواتير، وتم ضبط محلين لقطع غيار محمول لحيازتهم بضائع بدون فواتير.

تم تحرير المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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