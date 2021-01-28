الفلبين تجيز الاستخدام الطارئ للقاح استرازينيكا ضد كورونا

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الفلبينية اليوم الخميس، موافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح شركة استرازينيكا البريطانية-السويدية ضد فيروس كورونا.ونقلت صحيفة "مانيلا تايمز" عن رولاندو إنريكي دومينجو، المدير العام للإدارة، إن البيانات الأولية للقاح من تجارب المرحلة الثالثة التي تجرى حاليا أظهرت أن نسبة فعاليته تبلغ 70%.وأضاف أن اللقاح له أثار جانبية سريعة الزوال.