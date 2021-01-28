بينها 41 بعدوى محلية.. 54 إصابة جديدة بكورونا في الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الخميس، عدم تسجيل أي حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية.وتلقت اللجنة تقارير عن 54 إصابة جديدة، بينها 41 حالة بعدوى محلية تم تسجيلها، بواقع 28 حالة في مقاطعة هيلونغجيانج و9 حالات في مقاطعة جيلين و3 حالات في مقاطعة خبي وحالة واحدة في مقاطعة شنشي، ما رفع إجمالي المصابين إلى 89326 حالة وعدد الوفيات إلى 4636 شخصا.وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي- أن الإصابات الوافدة من الخارج الـ 13 تم تسجيلها بواقع 7 حالات في شنجهاي وحالتين في تيانجين وحالة واحدة في كل من مقاطعات شانشي وجيانجسو وقوانغدونج وسيتشوان، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 4657 حالة غادر منها 4363 حالة المستشفيات بعد شفائهم.وأضافت اللجنة أن 96 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 82870 شخصا، وأن 39429 شخصا كانوا مخالطين لمرضى ما يزالوا يخضعون للملاحظة الطبية.وأشارت اللجنة إلى أنه تم أمس تسجيل 28 حالة جديدة بدون أعراض بينها 9 حالات وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 988 حالة منها 288 وافدة من الخارج.وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 10282 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 175 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 47 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 893 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 9162 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و803 مرضى في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.وفي سياق متصل، واستجابة للوضع الخطير والمعقد لوباء (كوفيد-19) في بكين، دعت سلطات المدينة عدم السفر خارج العاصمة خلال عطلة عيد الربيع المقررة في 12 فبراير المقبل (العام القمري الجديد)، وهي عطلة تقليدية تتميز بلم شمل الأسرة وعادة ما تشهد هجرة جماعية.وذكرت هيئة الصحة بالمدينة اليوم الخميس أنه يتم حث الناس في العاصمة على تجنب الرحلات والتجمعات الخارجية غير الضرورية، والامتناع عن السفر إلى مناطق ذات مخاطر إصابة متوسطة وعالية المستوى في داخل الصين وخارجها.وأوضحت الهيئة أنه يجب تطهير العبوات الخارجية للبريد والطرود الوافدة من مناطق محلية أو أجنبية ذات مخاطر إصابة متوسطة وعالية المستوى قبل فتحها.