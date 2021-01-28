رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية: سنجري تدريبات مشتركة مع أمريكا كما هو مخطط

الخميس 28/يناير/2021 - 09:17 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي سوه ووك، إن بلاده ستنظم تدريبات عسكرية سنوية في الربيع مع الولايات المتحدة كما هو مخطط، وسط مخاوف من أن التدريبات قد تمنح كوريا الشمالية ذريعة للاستفزازات في الأشهر الأولى لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأضاف سوه ووك - حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية - أن كوريا الجنوبية مستعدة لمناقشة قضية التدريبات مع كوريا الشمالية عبر القنوات العسكرية لتخفيف التوترات.. وأكد أن التدريبات المشتركة مع الولايات المتحدة منتظمة ودفاعية بحتة بطبيعتها.

وقال، خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الخميس "سنجري تدريبا مشتركًا في النصف الأول من هذا العام كتمرين محاكاة لمركز قيادة بالكمبيوتر بدون تدريبات خارجية.. إنه برنامج عادي ولأغراض دفاعية".

وتابع: "مع الأخذ في الاعتبار وضع (كوفيد-19)، والعوامل الأخرى ذات الصلة، فإننا نناقش عن كثب كيفية إجرائه بتفاصيل مع الجانب الأمريكي".

وظلت تستنكر كوريا الشمالية مثل هذه التدريبات باعتبارها بروفة للغزو وطالبت بإنهاء مثل هذه التدريبات.. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وكرر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون الدعوة خلال مؤتمر للحزب الحاكم.

وقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي "من المفترض أن تناقش الكوريتان أي قضايا عند تشكيل لجنة عسكرية مشتركة.. أعتقد أنه يمكننا أيضًا مناقشة التدريبات المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مع كوريا الشمالية إذا كان هناك أي تقدم".

موضوعات متعلقة

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

ضبط القائمين بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر شبكة الإنترنت

احذرو.. خلايا الدم المناعية قد تزيد من خطر الإصابة بكورونا

بيان عاجل لوزير التنمية المحلية بشأن انهيار 7 منازل فى المحلة

الصور

image description

«التضامن» و«الهلال الأحمر» تهنئان مديرية أمن دمياط بعيد الشرطة

image description

تحسن 2150 حالة عزل منزلي وتحويل 115 للمستشفيات بالدقهلية

image description

تأهيل مستشفى الصدر بالفيوم لعزل مصابي كورونا (صور)

image description

وكيل مرور الدقهلية: الأمن النواة التي يحيا بها الإنسان

image description

سكرتير مساعد محافظة أسيوط يتفقد مستشفى أبو تيج النموذجي

الأكثر قراءة

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

حقيقة اتهام اليوتيوبر أحمد حسن لفتاة باستدراجه إلى شقتها بالهرم

ضبط القائمين بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر شبكة الإنترنت

بلومبرج: مصر ستصبح موردًا رئيسيًا للغاز الطبيعى فى أوروبا

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

حالة الطقس اليوم فى مصر.. درجة الحرارة بالمحافظات

الملياردير شانشان يطيح بمؤسس «على بابا» من عرش أغنياء الصين

نتس يهزم هوكس بعد وقت إضافى بدورى السلة الأمريكى

مورينيو لا يتوقع رحيل آلى فى يناير

أيام زمان

أصعب عامين فى حياة رياض القصبجى

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

أنور إسماعيل.. أشهر تجار المخدرات في السينما مات بجرعة هيروين زائدة

«نجاة ضيعت حقها».. مأساة السندريلا سعاد حسنى مع عائلتها

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الشيخ طه
خالد عكاشة
خليفة الظواهرى.. القاعدة وإشكالية القيادة (3)
ماجد حبته
تحذيرات دافوس
صفوت البياضي
ليتنا نتعلم من تجارب الآخرين
المزيد

الثقافة

صياد فيلم «صغيرة على الحب» فى أول حوار صحفى: السندريلا بكت بسبب قسوة تدريباتى

اليوم.. حفل إطلاق كتاب «استديو الممثلين» للفنان حسام داغر

اليوم.. افتتاح معرض «حقول السماء» للفنان إبراهيم خطاب

الليلة.. يناير فى تاريخنا بصالون زين العابدين فؤاد الثقافى