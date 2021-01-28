«الري» تحصر المساقي بالمحافظات لتأهيلها

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للأعمال المنفذة فى المشروع القومى لتأهيل الترع وعمليات ضبط جودة التنفيذ فى جميع مواقع العمل على مستوى الجمهورية، مطالبا بضرورة مواصلة حصر المساقى الخاصة بالأراضي الزراعية تمهيدًا لتأهيلها، وذلك في إطار استكمال اعمال البرنامج القومي للتأهيل ليشمل كافة عناصر منظومة توصيل المياه الي الحقول بشكل متكامل.كما شدد وزير الموارد المائية والرى خلال اجتماع، الخميس، المهندس شحتة إبراهيم، رئيس مصلحة الرى، والدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط، على ضرورة تزامن أعمال تأهيل الترع مع أعمال التحويل إلى الري الحديث بما يحقق تعظيم الإنتاجية من المياه.وأوضح أن وزارة الموارد المائية والري، أطلقت المشروع القومي لتأهيل الترع والذى يستهدف كمرحلة أولى تأهيل حوالى 7000 كيلومتر من الترع المتعبه بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2022، مشيرًا إلى أن المشروع له مردود كبير فى مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة للمردود الاقتصادي والاجتماعى والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها، وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث.