رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الخشت: افتتاح جامعة القاهرة الدولية نهاية العام الجاري

الخميس 28/يناير/2021 - 09:15 ص
الخشت
الخشت
ريم محمود _ إسراء جمال
طباعة
تسابق جامعة القاهرة، الزمن للانتهاء من إتمام إنشاءات وتجهيزات جامعتها الدولية بمدينة 6 أكتوبر، والتي تعد أول جامعة على مستوى العالم قائمة على نظام البرامج، خاصة التي تتماشى مع وظائف المستقبل والذكاء الاصطناعي، وفقًا لجامعات الجيل الرابع.

ورغم ظروف جائحة كورونا التي عصفت بالعالم، فقد حققت جامعة القاهرة خلال الفترة الماضية معدل إنجاز كبير على مستوى الإنشاءات والمباني بالجامعة الدولية، والتي تقام على نفس مستوى الجامعة الأم مع الاحتفاظ بروح الطراز المعماري وقبة الجامعة المميزة والساعة البارزة.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة الدولية، حلم كبير راود الجامعة لكنه أصبح الآن حقيقة ملموسة على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من مرحلة المباني الخرسانية ونحن الآن في مرحلة التشطيبات والتي سيتم الانتهاء منها خلال شهور استعدادًا للافتتاح الرسمي مع نهاية العام الجاري.

وأكد الخشت، أن الجامعة تتضمن برامج حديثة ومميزة تضاهي برامج في جامعات العالم من الصف الأول، مشيرًا إلى أنه تم عقد اتفاقيات مزدوجة مع عدد من الجامعات العالمية المرموقة بما يجعل برامج الجامعة طبقًا للمواصفات العالمية.

وأوضح، أن الجامعة الجديدة ستنطلق -ولأول مرة عالميا- بتوظيف مدخل تعليمي يحقق التكامل بين التعليم والبحث العلمى واستغلال المعرفة ويعمل على تأهيل كل من الطلاب والأكاديميين والإداريين للمشاركة الإيجابية فى بيئة عالمية تفاعلية لتقديم خدمة تعليمية تتيح للدارسين الانخراط الفاعل فى توظيف العلم ومعطياته للتصدى للمشكلات المحلية والقضايا العالمية عن طريق تقديم برامج تدعم قيم الابتكار والإبداع، والجودة، والتعاون، والثقة، والمساءلة، والمسئولية الاجتماعية، والتعلم المستمر، والمرونة وتمكين الشباب والتنمية المستدامة.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن البداية ستكون من خلال مجموعة برامج أكاديمية جديدة جاهزة للانطلاق والعمل فور الانتهاء من الإنشاء وتتضمن حوالى 30 برنامجا بالتعاون مع جامعات لها مكانتها وتصنيفها على المستوى الدولي ومنظمات ومؤسسات دولية.

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة تصل إلى بيروت برفقة مساعدات مواجهة كورونا (صور)

احذرو.. خلايا الدم المناعية قد تزيد من خطر الإصابة بكورونا

أول تعليق من عباس أبوالحسن بعد القبض على الطبيب المتهم بالتحرش

الطبيب المتحرش بالفنانين يعترف: أعاني من اضطرابات في الميول الجنسية

الصور

image description

«التضامن» و«الهلال الأحمر» تهنئان مديرية أمن دمياط بعيد الشرطة

image description

تحسن 2150 حالة عزل منزلي وتحويل 115 للمستشفيات بالدقهلية

image description

تأهيل مستشفى الصدر بالفيوم لعزل مصابي كورونا (صور)

image description

وكيل مرور الدقهلية: الأمن النواة التي يحيا بها الإنسان

image description

سكرتير مساعد محافظة أسيوط يتفقد مستشفى أبو تيج النموذجي

الأكثر قراءة

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

حقيقة اتهام اليوتيوبر أحمد حسن لفتاة باستدراجه إلى شقتها بالهرم

وزيرة الصحة تصل إلى بيروت برفقة مساعدات مواجهة كورونا (صور)

ضبط القائمين بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر شبكة الإنترنت

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

اكتشاف مدينتين عمرهما 4 آلاف عام وسط الصين

دمية من الصوف لبيرني ساندرز تجمع 40 ألف دولار لجمعية خيرية

«شرع غائب وحق ضائع».. حكايات ميراث المرأة في الريف

مغادرة 7 منتخبات دولية من بطولة كأس العالم لكرة اليد

أيام زمان

أصعب عامين فى حياة رياض القصبجى

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

أنور إسماعيل.. أشهر تجار المخدرات في السينما مات بجرعة هيروين زائدة

«نجاة ضيعت حقها».. مأساة السندريلا سعاد حسنى مع عائلتها

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الشيخ طه
خالد عكاشة
خليفة الظواهرى.. القاعدة وإشكالية القيادة (3)
ماجد حبته
تحذيرات دافوس
صفوت البياضي
ليتنا نتعلم من تجارب الآخرين
المزيد

الثقافة

صياد فيلم «صغيرة على الحب» فى أول حوار صحفى: السندريلا بكت بسبب قسوة تدريباتى

اليوم.. حفل إطلاق كتاب «استديو الممثلين» للفنان حسام داغر

اليوم.. افتتاح معرض «حقول السماء» للفنان إبراهيم خطاب

الليلة.. يناير فى تاريخنا بصالون زين العابدين فؤاد الثقافى