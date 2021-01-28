الدولار يتمسك بمكاسبه مع تبدد ارتفاع الأسهم العالمية

واصل الدولار مكاسبه مقابل معظم العملات اليوم الخميس مع تراجع أسواق الأسهم بفعل مخاوف إزاء تقييمات مفرطة عززت طلب الملاذ الآمن في العملة الأمريكية.وتكبد اليورو خسائر بعدما حذر عضو في البنك المركزي الأوروبي من إمكانية خفض سعر الفائدة للحد من مكاسب العملة الأوروبية المشتركة في الآونة الأخيرة.وتراجع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، وكلاهما مؤشر على شهية المخاطرة، مقابل الدولار الأمريكي في مؤشر على تبدد ثقة السوق.وزاد الدولار إلى 104.27 ين بعد ارتفاعه 0.4% أمس الأربعاء.ومقابل اليورو، استقرت العملة الأمريكية عند 1.2094 دولار قرب أعلى مستوى في أسبوع.وتراجع الجنيه الإسترليني لثاني جلسة على التوالي إلى 1.3673 دولار.وبلغ مؤشر الدولار 90.742 إذ تمسك بمكاسب 0.6% حققها أمس الأربعاء.وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على سياسته النقدية دون تغيير كما كان متوقعا أمس الأربعاء، لكنه لمح إلى بعض المخاوف بشأن وتيرة التعافي الاقتصادي ما قال بعض المتعاملين إنه عامل سلبي آخر.ولامس اليوان في المعاملات المحلية أدنى مستوى في أسبوع لفترة وجيزة عند 6.4946 مقابل الدولار، وتراجعت بقية العملات الآسيوية مقابل الدولار مما يبرز قوة العملة الأمريكية.وانخفض الدولار الأسترالي إلى 0.7634 دولار فيما تراجع الدولار النيوزيلندي إلى 0.7135 دولار حيث باع المستثمرون العملات شديدة الارتباط بتجارة السلع الأولية العالمية لخفض المراكز عالية المخاطر.