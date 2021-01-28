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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاشتراكيون الديمقراطيون بألمانيا يدعون لقمة أوروبية حول لقاحات كورونا

الخميس 28/يناير/2021 - 09:05 ص
لقاحات كورونا
لقاحات كورونا
وكالات
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دعت نائبة رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، سربيل مدياتلي، لقمة أوروبية حول لقاحات فيروس كورونا المستجد، في ظل المحدودية الشديدة للقاحات.

وقالت مدياتلي: "يتعين على جميع المصنعين والموردين أن يأتوا إلى نفس الطاولة مع المفوضية الأوروبية من أجل التوضيح بأقصى سرعة ممكنة مَن لا يزال لديه قدرات استيعابية ونوعية هذه القدرات ومَن يمكنه توفير مرافق إنتاج وخدمات لوجستية وأشياء أخرى سريعا"، مؤكدة أنه لا يمكن مواجهة "أزمة اللقاح" إلا من خلال التكاتف.

وأضافت: هذا الشجار حول اتفاقات (توريد اللقاحات) وحول الطرف الذي يقع اللوم عليه، لن يساعد أحدا"، وأعربت في الوقت ذاته عن تفهمها للمصنعين، الذين زوّدوا في البداية الدول التي طلبت لقاحات قبل عدة أشهر من الاتحاد الأوروبي، ودفعت أيضا سعرا أعلى كثيرا.

وتابعت مدياتلي: "لا يتم تأسيس أية مواقع إنتاج إضافية حاليا بين ليلة وضحاها"، بل وأشارت إلى أنه في بعض الأحيان لا تعد الإعلانات قصيرة المدى للغاية من جانب بعض المصنعين دليلا على موثوقية كبيرة، لافتة إلى أن العالم بصدد أكبر أزمة عالمية منذ عقود.

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