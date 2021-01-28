لجنة التفتيش والأمن الروسية تبدأ عملها بمطار الغردقة اليوم

تبدأ لجنة التفتيش والأمن الروسية اليوم الخميس، أعمالها بتفقد الإجراءات الأمنية المتبعة بمطار الغردقة الدولي، استعدادًا لرفع تقارير للحكومة الروسية بشأن عودة رحلات الطيران شارتر "موسكو الغردقة"، بعد الانتهاء من التقرير.وأكد مصدر أمني بمطار الغردقة الدولي، لـ"الدستور"، أن لجنة التفتيش والامن الروسية ستصل من من العاصمة الروسية موسكو إلى مطار القاهرة الدولى اليوم، ومنها إلى مطار الغردقة ظهر اليوم، مشيرًا إلى أن اللجنة الروسية ستبدأ عملها فور وصولها المطار.وأوضح المصدر، أن اللجنة الأمنية الروسية مكونة من 5 خبراء من وزارة النقل والطيران والسياحة الأمن الروسى، وأنه من المقرر أن يقضوا فترة أسبوع فى إجراءات التفتيش الأمنية على المطار على أن يغادروا من الغردقة إلى موسكو الأربعاء المقبل.وتابع، أن خبراء لجنة الأمن الروسي سيقومون بعملية تفتيش على الإجراءات الأمنية المتبعة، بمنطقة دخول الركاب من المطار حتى وصولهم للطائرة، وكذا إجراءات السلامة والأمن للركاب من أرض المطار حتى خروجهم من المطار إلى الفنادق.