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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا: نقف مع جنوب شرق آسيا في مواجهة ضغوط الصين

الخميس 28/يناير/2021 - 09:00 ص
أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن
وكالات
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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن واشنطن ترفض مطالب بكين بالسيادة في بحر الصين الجنوبي بما يتجاوز ما يسمح به القانون الدولي وتقف إلى جانب دول جنوب شرق آسيا في مواجهة الضغوط الصينية.

جاءت تصريحات بلينكن في اتصال هاتفي مع وزير خارجية الفلبين تيودورو لوكسين حسبما ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان.

وقال البيان "تعهد الوزير بلينكن بالوقوف مع دول جنوب شرق آسيا (التي تطالب بالسيادة على أجزاء من بحر الصين الجنوبي) في مواجهة ضغوط جمهورية الصين الشعبية".

وأضاف "شدد الوزير بلينكن على أهمية معاهدة الدفاع المشترك لأمن البلدين، وتطبيقها الواضح على الهجمات المسلحة ضد القوات المسلحة الفلبينية... في المحيط الهادي بما في ذلك بحر الصين الجنوبي".

جاءت تأكيدات بلينكن بعد أن قال لوكسين أمس الأربعاء إن الفلبين قدمت احتجاجا على سن الصين لقانون يسمح لخفر السواحل بفتح النار على السفن الأجنبية واصفا إياه بأنه "تهديد بالحرب".

وأقرت الصين التشريع يوم الجمعة والذي يسمح لخفر السواحل باستخدام "جميع الوسائل الضرورية" لوقف أو منع التهديدات من السفن الأجنبية، بما في ذلك هدم منشآت بنتها دول أخرى على الشعاب المرجانية التي تزعم بكين السيادة عليها.

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