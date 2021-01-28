وكالة بيئية: على أوروبا أن تكون أكثر ذكاء في استخدام للبلاستيك

ذكرت الوكالة الأوروبية للبيئة، اليوم الخميس، أن أعضاء التكتل بحاجة إلى أن يصبحوا أكثر ذكاء عند استخدامهم البلاستيك والترويج لمزيد من إعادة التدوير.وأضافت الوكالة أن استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد لمعدات الوقاية مثل الأقنعة الطبية أو الوجبات الجاهزة ازداد خلال جائحة فيروس كورونا.وأضافت أن انخفاض النشاط الاقتصادي والانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية جعل الأمر "أرخص كثيرا" أن يتم شراء السلع البلاستيكية الجديدة بدلا من استخدام المواد البلاستيكية المعاد تدويرها.وتابعت أنه "إذا استمر إنتاج واستخدام البلاستيك في الزيادة كما هو متوقع، فستشكل صناعة البلاستيك نحو 20% من استخدام النفط العالمي بحلول عام 2050، بزيادة عن نسبة 7% اليوم".وأوصت الوكالة، التي تتخذ من كوبنهاجن مقرا لها، بإشراك صناع السياسات والصناعة والمستهلكين، ضمن الجهود الرامية إلى "التحول إلى نهج يعتمد التدوير ومستدام" عند استخدام البلاستيك.