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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

في اليوم العالمي لـ«الجذام».. ما أعراضه وأسبابه وطرق علاجه؟

الخميس 28/يناير/2021 - 08:44 ص
الجذام
الجذام
هويدا سعيد
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يوافق اليوم 28 يناير، اليوم العالمي لمرض الجذام، ويعتبر من الأمراض الجلدية المعدية القديمة وقد يؤدي إلى تقرحات جلدية شديدة تتفاقم لتتسبب تلف في الأعصاب.

وبحسب موقع "Webteb"، فإن تطور بكتيريا المتفطرة الجذامية المسببة في مرض الجذام تنمو ببطئ، لذا فقد يستغرق ظهور الأعراض أكثر من 3-5 سنوات، حتى أنه عند بعض الناس قد لا تظهر الأعراض لأكثر من 20 سنة منذ ملامسة البكتيريا نستعرض اسباب وأعراض وطرق علاج مرض الجذام.

ما هي أسباب الجذام؟

يحدث المرض نتيجة الإصابة ببكتيريا المتفطرة الجذامية، وتنتقل بالجهاز المخاطي للشخص المصاب بالعدوى، أي من خلال ملامسة مخاط أو سعال المصاب، إلا أنه ليس شديد العدوى فهو يحتاج الاتصال المتكرر بالمخاط للانتقال.

ما هي أعراض الجذام؟

يستهدف مرض الجذام الجلد والأعصاب خارج الدماغ والحبل الشوكي، حيث تدعى الأعصاب الطرفية والتي قد تضرب العين والأنسجة الرقيقة داخل الأنف، فقد يؤدي إلى:

- تشوهات الجلد.

- التقرحات الشديدة في الجلد

تلف الأعصاب فقد يؤدي بدوره إلى:

- فقدان الشعور في الذراعين والساقين.

- ضعف العضلات.


أنواع الجذام

تختلف أنواع الجذام، حيث يقتضي كل منها علاجا مختلفا وينتج عنه أعراضا مختلفة:

1- الجذام الدرني أو الجذام السلي:

يكون على شكل بقعة أو بضع بقع تصيب الجلد، حيث يكون لونها شاحب ويصبح الجلد على شكل القشريات، وقد يصيب التلف الأعصاب تحت الجلد لذا فقد يشعر المصاب به بالخدر في الجلد، إلا أن هذا النوع من الجذام قد يكون الأقل انتشارا من بين الأنواع الأخرى.


2- الجذام الورمي:

يعتبر هذا المرض ذا طابع أكثر حدة، حيث أنه ينتشر على مناطق واسعة من الجلد والطفح الجلدي، يرافقه شعور شديد بالخدر وضعف العضلات، وقد يتفاقم الجذام الورمي حتى يستهدف الأنف، الكلى والجهاز التناسلي الذكري وهو أقوى من حيث انتقال العدوى من المريض.


3- الجذام الحدي:

يعاني المصاب بهذا النوع من الجذام من أعراض الجذامين السابقين.

ماهو علاج الجذام

يعتمد علاج الجذام على المضادات الحيوية أولا لعلاج العدوى حيث يمتد استخدامها من ستة شهور حتى السنة، وفي الحالات الصعبة قد يتم استخدامها لفترة أطول.


أما التلف الذي قد يلحق بالأعصاب فهو غير قابل للإصلاح للمدى البعيد، إلا أنه يتم استخدام العقاقير المضادة للالتهاب كالبريدنيزون للسيطرة على الألم والضرر الناجمين عن الجذام.

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