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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة العالمية: لقاحات كورونا ستفقد فاعليتها حال تحور الفيروس

الخميس 28/يناير/2021 - 08:24 ص
لقاحات كورونا
لقاحات كورونا
هدير سند
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قال مايك رايان، رئيس قسم الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، إنه يتعين أن تكون لقاحات فيروس كورونا قابلة للتعديل بسرعة، تحسبا لاحتمال أن تصبح غير فعالة في مواجهة السلالات المتحورة من الفيروس.

وأضاف رايان، خلال جلسة للرد على الأسئلة عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي: "انظروا إلى الإنفلونزا، نحن نغير تركيبة اللقاح مرتين في السنة، لنصف الكرة الأرضية الشمالي والجنوبي، ولدينا القدرة على إنتاج لقاحات بسرعة كبيرة جدا لمواجهة سلالات الإنفلونزا السائدة"، بحسب ما نقلت "رويترز".

وتابع: "لا يوجد سبب، حتى في المستقبل، (يمنعنا من التطعيم ضد كوفيد-19) إذا تطور هذا الفيروس إلى نقطة تبدأ فيها لقاحاتنا فيفقد فعاليتها، يمكننا تعديل هذه اللقاحات، وأعتقد أن بإمكاننا تعديل هذه اللقاحات بسرعة".

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن سلالة فيروس كورونا المتحورة التي ظهرت في بريطانيا، صارت منتشرة، اليوم، في 70 بلدا، وسط مخاوف من كونها أشد فتكا بمن يلتقطون العدوى.

وبحسب المنظمة الدولية، فإن عدد المناطق التي سجلت هذه السلالة زاد بعشر دول منذ الثاني عشر من دول منذ 12 من يناير الجاري.

وبعد إعلان بريطانيا مباشرة عن رصد السلالة المتحورة، سارعت عشرات الدول إلى وقف حركة الطيران مع بريطانيا، في مسعى إلى الحؤول دون وصول هذه الطفرة.


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