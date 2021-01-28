التضامن: توفير سكن لـ«أسرة ماسورة الصرف» بالإسكندرية

وجهت الدكتورة ماجدة جلالة مديرة مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، بالتعامل مع ما تم نشره على وسائل التواصل الإجتماعي بشأن الأسرة التي تحتمى بماسورة كبيرة للصرف الصحي بالشارع وتتخذها مأوى لها.وكلفت جلالة، المديرية بالتحرك وعمل التدخلات اللازمة نحو الحالة.وبالتعاون مع المجتمع المدني، قامت جمعية "خليك إيجابي" بالتحرك والعمل على تلبية الاحتياج العاجل لهذه الأسرة لمسكن، بالتعاون مع أحد فاعلي الخير الذي استأجر شقة للأسرة، ووفر الضروريات اللازمة لهم.وأكدت تضامن الإسكندرية، أنه جارى العمل على تقديم الخدمات الضمانية للأسرة مع استمرار التعاون مع المجتمع المدني، لحماية هذه الأسرة ودعمها اجتماعيًا واقتصاديًا وصحيًا.وكان قد تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" صورًا لأسرة من أب وأم وأطفال، يعيشون داخل ماسورة صرف صحي بالشارع بمنطقة الفلكي شرق الإسكندرية.وكشف رب الأسرة ويدعى "بسام" أنه أضطر لذلك بعد أن طرده صاحب الشقة التي كان يسكن بها وطلب منه الإخلاء الفوري لمسكنه، ولم يتوفر له مكان أخر يسكن فيه بسبب ضيق الحال، ليحتمي بتلك الماسورة من الشتاء والبرد لمدة 22 يومًا، حتى وفر له فاعل خير مسكن أمس.