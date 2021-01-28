«مصر دولة تانية» و«فرصة للصناعة وللمتعثرين» أبرز من مقالات كتاب الصحف

سلط عدد من كبار كتاب الصحف المصرية الصادرة، اليوم الخميس، الضوء على العديد من الموضوعات التي تهم المواطن.فتحت عنوان "الاستثمار نجحنا في تنظيم بطولة اليد"، قال الكاتب جلال دويدار في عموده "رحلة" بصحيفة "الأخبار" إن انعكاسات نجاحنا فى تنظيم بطولة العالم لليد وسط تحديات هذا الوباء يــؤدي إلـى الثقة في إمكاناتنا وقدراتنا وهو ما تمثل في ضمان سلامة الفرق المشاركة.وأضاف دويدار أن الدولـة وزارة الصحة وكـل الوزارات المعنية واللجنة المنظمة تستحق كل التقدير على هذا الإنجاز الذى نرجو الله استكمال فعالياته بسلام، مؤكدا أن مجريات هذه البطولة تعد ذخيرة دعائية رائعة لزيارة مصر للسـياحـة والتمتع بكل ما تزخر به من تراث وطبيعة.ولفت إلى أن جولات هذه الفرق بين معالمنا وانبهارهم.. هـي مادة خصبة للحملات الدعائية سواء فى المعارض المتخصصة أو وسائل الإعلام المرئية والمقروءة ومواقع التواصل الاجتماعي.واختتم الكاتب مقاله قائلا: "إننا مطالبون فى المرحلة القـادمة باستخدام كل السبل المتاحة لدفع حركة السياحة إلى التعافي السريع من آلامها وتعويض ما فاتها.. لابد أن نتفاءل ويكون لدينا أمـل أن هـذه ً الكورونا سوف ترحل بإذن الله تعالـى وهـو ما نتمنى أن يكون قريبا".وفي عموده "وحي القلم" بصحيفة (الأخبار)، وتحت عنوان "مصر دولة تانية"، قال الكاتب صالح الصالحي وكيل المجلس الأعلى للإعلام: "مصر دولة تانية فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠" بهذا وعد الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن تكون هذه مصر بعد 6 سنوات من حكمه.. مشيرا إلى أن الرئيس الذي أعلن قبول تكليف الشعب لتنفيذ مهمة إنقاذ الـوطـن وحماية الأمة.. وأعلن اخـتـيـار الـصـراحـة طريقا. صارح الشعب بحجم التحديات.. وكان منهجه اقتحام المشكلات ومواجهة التحديات في مسارات متوازية لإيجاد حلول حقيقية وليست حلولا وقـتـيـة.وأضاف أن الرئيس السيسي وضــع منهجا لمواجهة التحديات حيث أعلن عدة محاور لتصبح مصر فى مكانة تانية بالعمل والجهد هذه المسارات كانت القضاء على البطالة، التي انخفضت لأقل من ٧ ٪ وتقديم مصر بصورة جديدة للعالم كواجهة للبناء والتعمير حتى تعود لها صورتها الدولية.وأشار الصالحي إلى أن مصر شهدت على مدار السنوات الست تقدما ًكبيرا في ملفات الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي والطرق، وتطوير المناطق غـيـر الآمنة وغـيـر المخـططـة.. ووصلت قيمة الاستثمارات المنفذة في قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات وحده أكثر من ١٠٨ مليارات جنيه.. وإنشاء مراكز صناعية واستثمارية.. وقاعدة من البنية الأساسية عبر إقامة شبكة طـرق وكباري هائلة ومحطات مياه وكهرباء.. ورفـع كفاءة الموانئ والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والنقل النهري وغيرها.. وتعزيز القدرات العسكرية للحفاظ على الأمن القومى والدفاع عن مقدرات وثروات مصر.ولفت إلى أن الريف والحضر كانا سواء أمام استراتيجية قومية وطنية لتطوير القرى المصرية باعتبارها مشروعا قوميا كبيرا يأتي على رأس اهتمامات الـدولـة وستكون عملية التنفيذ تحت إشراف مجلس الـوزراء مباشرة باجتماعات دورية أسبوعية.. ومن خلال نماذج موحدة للمنشآت من المدارس ومراكز الشباب والمنشآت الخدمية.. الكل سواء فى الحصول على مكتسبات التنمية.وأوضح الكاتب أن بناء الإنسان لم يغب عن الإنجازات الرئاسية بل كان له الأولية.. فكانت مبادرة رئاسية للصحة شهدت منظمة الصحة العالمية بتحقيق أعلى درجات الإنجـاز بها.. وفى نفس الوقت كان تطوير التعليم فى كافة المراحل. لم تتوقف الإنجازات فى مواجهة أكبر التحديات التي انهارت أمامها اقتصاديات عالمية وهى جائحة كورونا؛ حيث أدركت القيادة السياسية منذ اليوم الأول أنه لا توقف لعجلة الاقتصاد مـع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتسير في طريقين متوازيين، وهـو مـا حمى البلاد من بعد الصين في التنمية عمليات الإغلاق الكاملة، وأصبحت مصر الدولة الثانية بالفعل ان ما تحقق من إنجازات في ستة أعوام يعادل ما يمكن أن يتحقق في 20 عاما.واختتم الصالحي، مقاله قائلا "إننا بإذن الله سنحقق في ستة أعوام قادمة ما يمكن تحقيقه فى خمسين عاما وذلـك بمشاركة الشعب كما أكـد الرئيس.. ليشهد العالم أننا نحقق كل يوم ً إنجازا يعادل إنجازات عشرات السنين".وتحت عنوان "فرصة للصناعة وللمتعثرين"، أكد الكاتب فهمي عنبه في عموده (كلام بحب) في صحيفة (الجمهورية)، أن أملا جديدا للمستثمرين ورجال الصناعة لاح في الأفق بعد تصريحا الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بعيد الشرطة حينما قال لأصحاب المصانع "من فضلكم لدينا فرصة عظيمة أن نعمل قوة دفع كبيرة للصناعة المصرية خلال الثلاث سنوات المقبلة.وأكد عنبه أنه لا توجد حجة بعد ذلـك للمستثمرين ولأصحاب المصانع القائمة أو المتعثرة في السعي للاستفادة مـن مـبادرات الرئيس لتحسين وزيادة الإنتاج بشرط أن تستوعب الحكومة المبادرات وتـقـوم بمنح التيسيرات وإزالة المعوقات التي تجعل رجال الصناعة يصابون باليأس ويتركون مصانعهم إلى ما يحقق لهم الربح السريع في مجال أسهل لا يعانون فيه من الإجراءات ورسوم التراخيص والأعباء التى تثقل كاهلهم.. إلى جانب الروتين وتأمينات العاملين وأسعار الطاقة وغيرها من الالتزامات.وطالب الكاتب بمساندة أكبر للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة فهي الأولى بالرعاية وما زالت في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم تحتاج إلى من يحتضنها ويأخذ بيدها بحزمة من الحوافز باعتبارها يمكن أن تكون قـاطـرة لقطاع الصناعة بل والاقتصاد الوطني، كما حدث في الصين ودول النمور الآسيوية.وأشار إلى أن هناك العديد من الأفكار والقرارات التي يمكن اتخاذها لدعم المشروعات الصغيرة، كما لا تقل مساندة المصانع المتعثرة وإعادة دوران ماكيناتها عن دعم المستثمرين لإقامة مصانع جديدة فكل خط إنتاج يعتبر إضافة للصناعة الوطنية ويزيد من قدرة الاقتصاد القومي، ويوفر فرص عمل جديدة وينعش الصادرات حتى تصل علامة "صنع فى مصر" لكل أسواق العالم.