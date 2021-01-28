وزيرة الصحة تزور اليوم بيروت فى ضوء مساعدات طبية متنوعة

تزور وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، العاصمة اللبنانية بيروت في ضوء مساعدات طبية متنوعة وضرورية مُقدمة إلى لبنان.وذلك في إطار حرص مصر على دعم ومساندة الشعب اللبناني الشقيق والوقوف إلى جانبه، حيث تصل 3 طائرات مصرية إلى مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، مُحملة بالأدوات والمستلزمات الطبية والحليب المخصص للأطفال إلى جانب أجهزة ومعدات طبية.وتجري« زايد» لقاءً مع نظيرها اللبناني الدكتور حمد حسن، يعقبه مؤتمر صحفي مشترك، على أن تتوجه بعد ذلك إلى المركز الطبي الاستشفائي المصري (المستشفى المصري في بيروت) لتفقد سير العمل به والاطلاع على الخدمات الطبية التي يقدمها للمترددين عليه من كافة أنحاء لبنان.