فيتنام تسجل أول حالتى إصابة محليتين بكورونا منذ 55 يومًا

سجلت فيتنام أول حالتي انتقال للإصابة بكوفيد 19 محليًا منذ 55 يومًا، الخميس، حيث أثار ذلك مخاوف من إمكانية حدوث عملية تفش أوسع نطاقًا، بحسب وزارة الصحة الفيتنامية.وتم تأكيد الحالتين في مقاطعة هاي ديونج شمالي البلاد، نحو 50 كيلومترا شرقي هانوي، وفي كوانج نينه، قبل أسابيع من السنة القمرية الجديدة عندما تتنقل العائلات في جميع أنحاء البلاد لحضور أكبر مهرجان لهذا العام.ويأتي اكتشاف الحالتين في وقت صعب بالنسبة لفيتنام، التي تعقد حاليًا مؤتمرها الوطني الثالث عشر، وهو حدث يختار فيه الحزب الشيوعي قادة جددًا، ويضع سياسة للسنوات الخمس المقبلة.وبعد أن سجلت فيتنام رسميًا 1553 إصابة فقط بالفيروس إلى جانب 35 وفاة بشكل إجمالي، أثبتت البلاد حتى الآن قصة نجاح عالمية في استجابتها لجائحة فيروس كورونا.