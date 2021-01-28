الولايات المتحدة تؤكد التزام واشنطن بأمن إسرائيل

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة تؤكد التزامها بأمن إسرائيل وستواصل العمل معها عن كثب لدفع السلام في المنطقة.وأشاد بلينكن في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكينازي بما تحقق من تقدم في الآونة الأخيرة فيما يتعلق باتفاقات أبراهام وأكد اهتمام بلاده بالبناء على هذا التقدم، وذلك وفقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية.وجاء في البيان "أقر وزير الخارجية أشكينازي والوزير بلينكن بالشراكة الراسخة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وأكدا أن البلدين سيعملان معا عن كثب في مواجهة التحديات المقبلة".