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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سنغافورة تحتجز فتى عمره 16 عامًا لاعتزامه الهجوم على مسجدين

الخميس 28/يناير/2021 - 07:37 ص
الأمن الداخلي
الأمن الداخلي
وكالات
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احتجزت سنغافورة فتى عمره 16 عامًا لاعتزامه مهاجمة مسجدين على غرار ما حدث بمدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا في مارس 2019.

وقالت إدارة الأمن الداخلي، في بيان، اليوم الخميس، إن الفتى، وهو مسيحي من العرقية الهندية، اشترى من خلال الإنترنت سترة بها جيوب لوضع أسلحة، وكان يعتزم أيضًا شراء سلاح أبيض كبير وقت إلقاء القبض عليه في ديسمبر الماضي.

واستطلع الفتى -الذي لم يُذكر اسمه- المسجدين القريبين من بيته، واعتزم تصوير وإذاعة الهجوم على الهواء، وأعد بيانات أشارت إلى برينتون تارانت منفذ هجوم كرايستشيرش الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة، لقتله 51 مصليًا مسلمًا، وإصابة عشرات آخرين في 15 مارس 2019.

وأضافت إدارة الأمن الداخلي، أنه كان يعتزم تنفيذ الهجوم في ذكرى هجوم كرايستشيرش.

وهذا هو أصغر من تحتجزه سنغافورة بموجب قانون الأمن الداخلي الذي يعود للحقبة الاستعمارية، والذي يسمح للسلطات باحتجاز كل من يمثل تهديدًا للأمن لمدة تصل إلى عامين.

وهو كذلك أول من يُحتجز بسبب فكره اليميني المتطرف في سنغافورة، ذات معدل الجريمة المنخفض، والتي تنظر أيضًا عددًا من قضايا التطرف الإرهابي، ومنها قضية شاب عمره 17 عامًا أُلقي القبض عليه العام الماضي لدعمه تنظيم داعش الإرهابية.

ولم يتضح إلى متى سيظل الفتى ذو الستة عشر عامًا محتجزًا.

وقال وزير الداخلية شانموجام، يوم الأربعاء، إنه سيتلقى مشورة نفسية وسيتمكن من مواصلة تعليمه وهو في الحجز، لكن قد لا توجه له اتهامات جنائية.

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