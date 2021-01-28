نتس يهزم هوكس بعد وقت إضافى بدورى السلة الأمريكى

احتاج بروكلين نتس إلى وقت إضافي ليفوز 132-128 على مضيفه أتلانتا هوكس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.وحقق نتس انتصاره 12 في 20 مباراة هذا الموسم والثالث على التوالي، بينما تلقى هوكس الهزيمة التاسعة مقابل الفوز تسع مرات.وتبادل الفريقان التقدم 21 مرة طيلة المباراة ولم يستطع أي منهما التفوق بأكثر من سبع نقاط على الآخر.وتقدم نتس 116-114 قبل 63 ثانية من النهاية لكن هوكس أدرك التعادل.وفشل جيمس هاردن في تسجيل رمية ثلاثية ليحتكم الفريقان للوقت الإضافي.وحسم الفريق الضيف انتصاره في الوقت الإضافي بفضل تألق الثلاثي هاردن وكيفن دورانت وكايري إيرفينج.وتصدر دورانت قائمة مسجلي نتس برصيد 32 نقطة وتبعه هاردن وله 31 نقطة بالإضافة إلى 15 تمريرة حاسمة فيما أحرز إيرفينج 26 نقطة.وكان تراي يانج الأكثر تسجيلا في صفوف هوكس وله 28 نقطة كما مرر 14 كرة حاسمة.