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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع مبيعات التجزئة فى اليابان الشهر الماضى

الخميس 28/يناير/2021 - 07:23 ص
مبيعات التجزئة فى
مبيعات التجزئة فى اليابان
وكالات
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أعلنت وزارة التجارة والصناعة اليابانية، اليوم الخميس، تراجع قيمة مبيعات التجزئة في اليابان خلال ديسمبر الماضي بنسبة 0.3 % سنويًا إلى 14.434 تريليون ين (138.37 مليار دولار).

جاء التراجع أقل من توقعات المحللين الذين توقعوا تراجع المبيعات بنسبة 0.4 %، بعد نموها بمعدل 0.6 % خلال الشهر السابق، وفقًا للبيانات المعدلة، في حين كانت نسبة التراجع في نوفمبر الماضي وفقًا للبيانات الأولية 0.7 % سنويًا.

في الوقت نفسه، سجلت مبيعات التجزئة تراجعًا بنسبة 0.8 % شهريًا، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب خلال الشهر الماضي بعد تراجعها بنسبة 2.1 %وفقًا للبيانات المعدلة، وبنسبة 2% وفقًا للبيانات النهائية خلال الشهر السابق.

في المقابل سجلت مبيعات التجزئة ارتفاعًا بنسبة 2% سنويًا، وبنسبة 0.2 % ربع سنوي خلال الربع الأخير من العام الماضي، لتصل إلى 39.431 تريليون ين.

وبالنسبة للعام الماضي ككل تراجعت قيمة مبيعات التجزئة في اليابان بنسبة 3.3 % إلى 146.438 تريليون ين.

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