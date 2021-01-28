تراجع مبيعات التجزئة فى اليابان الشهر الماضى

أعلنت وزارة التجارة والصناعة اليابانية، اليوم الخميس، تراجع قيمة مبيعات التجزئة في اليابان خلال ديسمبر الماضي بنسبة 0.3 % سنويًا إلى 14.434 تريليون ين (138.37 مليار دولار).جاء التراجع أقل من توقعات المحللين الذين توقعوا تراجع المبيعات بنسبة 0.4 %، بعد نموها بمعدل 0.6 % خلال الشهر السابق، وفقًا للبيانات المعدلة، في حين كانت نسبة التراجع في نوفمبر الماضي وفقًا للبيانات الأولية 0.7 % سنويًا.في الوقت نفسه، سجلت مبيعات التجزئة تراجعًا بنسبة 0.8 % شهريًا، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب خلال الشهر الماضي بعد تراجعها بنسبة 2.1 %وفقًا للبيانات المعدلة، وبنسبة 2% وفقًا للبيانات النهائية خلال الشهر السابق.في المقابل سجلت مبيعات التجزئة ارتفاعًا بنسبة 2% سنويًا، وبنسبة 0.2 % ربع سنوي خلال الربع الأخير من العام الماضي، لتصل إلى 39.431 تريليون ين.وبالنسبة للعام الماضي ككل تراجعت قيمة مبيعات التجزئة في اليابان بنسبة 3.3 % إلى 146.438 تريليون ين.