السلطات التونسية تعلن التحقيق فى «الطرد الرئاسى» المشبوه

أعلنت السلطات التونسية، فتح تحقيق إثر اكتشاف طرد بريدي مشبوه موجه إلى الرئيس قيس سعيّد، وفقا لما نقلته وسائل اعلام تونسية محلية.وكانت رئاسة الجمهورية التونسية قد أعلنت أنّ رئيس ديوان الرئاسة فتح الثلاثاء طردًا بريديًا يحوي مادة مشبوهة، وأوضح مصدر لوكالة الأنباء الفرنسية أنّ الرئيس لم يلمس الطرد البريدي، كما لم تسجّل أثار صحية سلبية على أيّ من العاملين في الرئاسة.ويأتي هذا في الوقت الذي تشهدفيه تونس حالة من الحراك والاحتجاجات الشعبية والكر والفر بين المحتجين ورجال الشرطة التونسية فضلا عن الصراع حول التعديل الحكومي بين قيس سعيّد ورئيس الحكومة هشام المشيشي المدعوم من حركة النهضة، أكبر الأحزاب في البرلمان.