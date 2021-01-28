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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نيويورك تايمز: تركيا جحيم للمنشقين عن نظام طهران

الخميس 28/يناير/2021 - 07:11 ص
تركيا جحيم للمنشقين
تركيا جحيم للمنشقين
أمينة ذكى
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كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الامريكية عن أن المنشقين عن نظام طهران الذين يعشيون في المدن التركية يتم استهدافهم من قبل عملاء النظام الإيراني واصفة تركيا بأنها تحولت إلى جحيم حقيقي للمنشقين عن نظام طهران.

ونقلت الصحيفة قصة أمريكي وإيرانية يعيشان معًا في تركيا، ولكنهما يتعرضان لرسائل تهديد ومضايقات من قبل رجال يعتقدون أنهم عملاء للنظام الإيراني، وزادت مخاوفهم بسبب خطف وقتل معارضين إيرانيين في تركيا في الأشهر الأخيرة.

وقالت خوشرو، التي فرت من إيران بعد أن سُجنت وتعرضت للضرب لمشاركتها في احتجاجات ضد ارتفاع أسعار الوقود: "نحن خائفون حقًا. نذهب فقط إلى أقرب سوبرماركت ونعود. هناك بعض الرجال الذين يغطون وجوههم ويدخلون المبنى ويقرعون بابنا".

يأتي هذا فيما سجلت منظمة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ما يقرب من 40 ألف إيراني يسعون للحصول على الحماية الدولية في تركيا بحلول عام 2017.

وقال مسؤول تركي بارز الأسبوع الماضي، إن الشخصية المعارضة الإيرانية البارزة، حبيب جبر، خُطِف وأُعيد قسرًا من تركيا إلى إيران في أكتوبر، حيث تم استدراجه من منزله في السويد إلى تركيا من قبل عملاء المخابرات الإيرانية ثم قاموا بتخديره وتهريبه عبر الحدود من قبل مجموعة لتهريب المخدرات.

أما أرسلان رضائي فقد تعرض للطعن حتى الموت في اسطنبول في ديسمبر على الرغم من عدم وضوح الجهة التي تقف وراء مقتله

من جانبها تركيا، التي سعت في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان للحفاظ على علاقات جيدة مع طهران، لديها اتفاق تسليم مطلوبين مع إيران، وقامت بشكل عام بترحيل الإيرانيين الذين عبروا الحدود بشكل غير قانوني أو ليس لديهم تصاريح إقامة.



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