أستراليا تخطط لتطعيم الرياضيين قبل أولمبياد طوكيو

قال ريتشارد كولبيك وزير الرياضة الأسترالي إن بلاده تخطط لتطعيم رياضييها ضد فيروس كورونا قبل المشاركة في أولمبياد طوكيو.وأكد كولبيك خطة تطعيم الرياضيين قبل الأولمبياد المقامة في الفترة من 23 يوليو تموز وحتى الثامن من أغسطس.ونقلت صحيفة كانبيرا تايمز عن كولبيك اليوم الخميس "حصلنا على مشورة من (المجموعة الاستشارية الفنية الأسترالية للتحصين) بشأن خطة (التطعيم) والرياضيين المؤهلين لها وسنتواصل معهم، ولو نجحت خطتنا فأعتقد أنه يمكننا التواصل مع الرياضيين المشاركين في الأولمبياد، على سبيل المثال، لأخذ التطعيم قبل سفرهم".وتخطط العديد من اللجان الأولمبية الوطنية لتطعيم الرياضيين قبل السفر.وأبلغت اللجنة الأولمبية الإسرائيلية رويترز أمس الأربعاء أنها بالفعل قامت بتطعيم نصف أعضاء البعثة الأولمبية وستكمل العملية بنهاية مايو.وقال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إن اللجنة لا تفضل منح الأولوية للرياضيين للتطعيم ضد عدوى كوفيد-19.وأشارت اللجنة الأولمبية الأسترالية إلى أنها تتمنى تطعيم الرياضيين لكن الأولوية ستكون للمعرضين للخطر والعاملين في مجال الصحة.وقال متحدث باسم اللجنة الأولمبية الأسترالية اليوم الخميس "نطلب ونشجع الرياضيين على أخذ التطعيم لكننا ندعم موقف اللجنة الأولمبية الدولية بأنه غير إلزامي".