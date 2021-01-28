رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

أستراليا تخطط لتطعيم الرياضيين قبل أولمبياد طوكيو

الخميس 28/يناير/2021 - 07:10 ص
أولمبياد طوكيو
أولمبياد طوكيو
وكالات
طباعة
قال ريتشارد كولبيك وزير الرياضة الأسترالي إن بلاده تخطط لتطعيم رياضييها ضد فيروس كورونا قبل المشاركة في أولمبياد طوكيو.

وأكد كولبيك خطة تطعيم الرياضيين قبل الأولمبياد المقامة في الفترة من 23 يوليو تموز وحتى الثامن من أغسطس.

ونقلت صحيفة كانبيرا تايمز عن كولبيك اليوم الخميس "حصلنا على مشورة من (المجموعة الاستشارية الفنية الأسترالية للتحصين) بشأن خطة (التطعيم) والرياضيين المؤهلين لها وسنتواصل معهم، ولو نجحت خطتنا فأعتقد أنه يمكننا التواصل مع الرياضيين المشاركين في الأولمبياد، على سبيل المثال، لأخذ التطعيم قبل سفرهم".

وتخطط العديد من اللجان الأولمبية الوطنية لتطعيم الرياضيين قبل السفر.

وأبلغت اللجنة الأولمبية الإسرائيلية رويترز أمس الأربعاء أنها بالفعل قامت بتطعيم نصف أعضاء البعثة الأولمبية وستكمل العملية بنهاية مايو.

وقال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إن اللجنة لا تفضل منح الأولوية للرياضيين للتطعيم ضد عدوى كوفيد-19.

وأشارت اللجنة الأولمبية الأسترالية إلى أنها تتمنى تطعيم الرياضيين لكن الأولوية ستكون للمعرضين للخطر والعاملين في مجال الصحة.

وقال متحدث باسم اللجنة الأولمبية الأسترالية اليوم الخميس "نطلب ونشجع الرياضيين على أخذ التطعيم لكننا ندعم موقف اللجنة الأولمبية الدولية بأنه غير إلزامي".

موضوعات متعلقة

الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالتحقيق في ثلاث أزمات تحكيمية

معاش نقابة المعلمين يناير 2021.. اعرف الزيادة وموعد الصرف

ضبط القائمين بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر شبكة الإنترنت

«الغيرة السبب».. الأمن يكشف مفاجأة فى وفاة طالبة وتسمم 5 أخريات

الصور

image description

«التضامن» و«الهلال الأحمر» تهنئان مديرية أمن دمياط بعيد الشرطة

image description

تحسن 2150 حالة عزل منزلي وتحويل 115 للمستشفيات بالدقهلية

image description

تأهيل مستشفى الصدر بالفيوم لعزل مصابي كورونا (صور)

image description

وكيل مرور الدقهلية: الأمن النواة التي يحيا بها الإنسان

image description

سكرتير مساعد محافظة أسيوط يتفقد مستشفى أبو تيج النموذجي

الأكثر قراءة

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

حقيقة اتهام اليوتيوبر أحمد حسن لفتاة باستدراجه إلى شقتها بالهرم

ضبط القائمين بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر شبكة الإنترنت

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

أستراليا تخطط لتطعيم الرياضيين قبل أولمبياد طوكيو

تأجيل تصفيات السباحة التوقيعية المؤهلة للأولمبياد

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 28-1-2021

مانشستر يونايتد يخسر أمام شيفيلد 1-2 فى الدورى الإنجليزى

أيام زمان

أصعب عامين فى حياة رياض القصبجى

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

أنور إسماعيل.. أشهر تجار المخدرات في السينما مات بجرعة هيروين زائدة

«نجاة ضيعت حقها».. مأساة السندريلا سعاد حسنى مع عائلتها

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الشيخ طه
خالد عكاشة
خليفة الظواهرى.. القاعدة وإشكالية القيادة (3)
ماجد حبته
تحذيرات دافوس
صفوت البياضي
ليتنا نتعلم من تجارب الآخرين
المزيد

الثقافة

اليوم.. حفل إطلاق كتاب «استديو الممثلين» للفنان حسام داغر

اليوم.. افتتاح معرض «حقول السماء» للفنان إبراهيم خطاب

الليلة.. يناير فى تاريخنا بصالون زين العابدين فؤاد الثقافى

هشام عبد الدايم: الملخص من أهم العناصر فى المقال العلمى