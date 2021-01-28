الاتحاد التونسى للشغل يتضامن مع عبير موسى ويتهم الغنوشى بالإرهاب

دعم الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد، رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، حيث ندّد من خلاله بالاعتداء الذي تعرضت له من قبل رئيس كتلة «ائتلاف الكرامة»، سيف الدين مخلوف داخل البرلمان، متهمًا «الغنوشي» وبعض كتل الائتلاف الحاكم بالتواطؤ في ذلك والصمت أمام هذه التجاوزات.كما حمّل الاتحاد العام التونسي للشغل رئيس البرلمان راشد الغنوشي وحركة النهضة مسؤولية تردي الأوضاع داخل البرلمان وفي تونس.وحذّرالاتحاد أيضًا من خطورة «الدور الميليشياوي» الذي تلعبه «كتلة الإرهاب»، ووفقًا لبيان الاتحاد: «فإن كتلة الارهاب تعمل على التحريض ضد الإعلام والمجتمع المدني وضد كل من يخالفها الرأي، وآخرها استغلال جلسة منح الثقة للتعديل الحكومي للتهجّم على النقابيين والتحريض ضدهم».يأتي هذا في أعقاب تعرّض «موسى»، أمس الأربعاء، إلى الاعتداء بالعنف اللفظي والمادي من طرف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف الذي عمد إلى افتكاك هاتفها النقال ومنعها من التصوير، وذلك بعد يوم من دخول كتلتها في اعتصام مفتوح للمطالبة بسحب الثقة من رئيسي الحكومة هشام المشيشي والبرلمان راشد الغنوشي.جدير بالذكر، أن كتلة الكرامة من الكتل الداعمة لحركة النهضة الإخوانية التي يتزعمها راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي.