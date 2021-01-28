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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سرقة أسطوانات الأكسجين فى المكسيك وسط ارتفاع إصابات كورونا

الخميس 28/يناير/2021 - 06:56 ص
أسطوانات الأكسجين
أسطوانات الأكسجين
وكالات
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ذكرت السلطات المكسيكية، الخميس، أنها سجلت 14 حالة سرقة لأسطوانات الأكسجين في يناير حتى الآن، وسط زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، ونقص تلك الأسطوانات في السوق.

وقالت وزارة الأمن العام- في بيان- إنه منذ 3 يناير، تمكنت قوات الحرس الوطني والشرطة من استعادة 36 أسطوانة أكسجين مسروقة وثلاثة مكثفات أكسجين، وتم اعتقال ثمانية أشخاص في عمليات مختلفة.

وأفادت الوزارة بأنه بسبب تزايد عمليات السرقة، قررت السلطات تشكيل هيئة تنسيق خاصة لوقف تلك الجريمة وملاحقة مرتكبيها.

يشار إلى أن المكسيك، التي يبلغ عدد سكانها 130 مليون نسمة، لديها واحدة من أكبر حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أصبحت رابع دولة في العالم تتخطى 150 ألف حالة وفاة بسبب كورونا.

وتم تسجيل أعلى عدد من الوفيات اليومية في البلاد، وهو 1803 وفاة، يوم الخميس الماضي.

وتكتظ المستشفيات بالمرضى في بعض المناطق وخاصة مكسيكو سيتي، ويعالج البعض في المنازل باستخدام أسطوانات الأكسجين؛ بسبب نقص عدد الأسّرة في المستشفيات أو عدم الثقة في نظام الصحة العامة.

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