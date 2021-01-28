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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

بدلاء يونايتد يفشلون فى منح الفوز للمدرب سولشار

الخميس 28/يناير/2021 - 06:42 ص
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
وكالات
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توقف سجل مانشستر يونايتد الخالي من الهزيمة في 13 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد خسارة مفاجئة 2-1 أمام شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب أمس الأربعاء وفشل بدلاء فريق المدرب أولي جونار سولشار في تحقيق الفوز.

وفي موسم مزدحم تضطر الفرق لإجراء تغييرات من أجل الحفاظ على حيوية لاعبيها.

ونتجت التغييرات بالاعتماد على تشكيلة احتياطية أمام شيفيلد في أداء متواضع ليس غريبا على ما كان يقدمه الفريق في أسوأ أوقاته منذ تولي سولشار المسؤولية.

ونجحت شراكة سكوت ماكتوميناي والبرازيلي فريد في خط الوسط خلال الفترة الرائعة الماضية لكن في غيابهما عاد أداء يونايتد للتردد واللعب ببطء في بناء الهجمات.

ولم يقدم نيمانيا ماتيتش وبول بوجبا الأداء الحيوي ذاته كما لم يزيدا من إيقاع الفريق والضغط على المنافس.

ودافع شيفيلد بشكل مذهل بقيادة المخضرم فيل جاجيلكا البالغ عمره 38 عاما لكن يونايتد لم يهدد مرمى منافسه.

وتعثر أنطوني مارسيال مرة أخرى بينما لم يقدم ماركوس راشفورد وميسون جرينوود الكثير وشارك المهاجم إدينسون كافاني قرب النهاية فقط.

وفي الدفاع بدت شراكة أكسل توانزيبي وهاري مجواير بعيدة عما كان يقدمه الفريق في وجود فيكتور ليندلوف وإيريك بيلي المصاب بينما لم يستطع الظهير الأيسر أليكس تيليس في تقديم مساهمات مشابهة لما يفعله لوك شو.

ورفض سولشار إلقاء اللوم على لاعبين محددين لكنه لم يكن سعيدا بالأداء، وقال "لن يكون هناك تدقيق العديد من النتائج الغريبة حدثت هذا الموسم لكن رغم كل ما يحدث حولنا كنا الفريق الأكثر حفاظا على نتائجه، واليوم تغير هذا، وخيبة أمل، لم نقدم الأداء الذي قدمناه على مدار الأشهر القليلة الماضية خيبة أمل كبيرة، لم تكن هناك حلول لمواجهة دفاع (شيفيلد) المنظم، وهذه اللمحة، ونقطة التفوق، لم نتمتع بالإبداع والعامل الحاسم الذي كان لدينا، وهذا يحدث، سندرس ما حدث، واتفق أننا لم نقدم الكافي وسنحاول مرة أخرى".

وستكون رحلة يونايتد إلى ملعب أرسنال يوم السبت صعبة لكن سولشار سيعود بالتأكيد إلى قوته الضاربة.

وبعد ذلك يلعب يونايتد ضد ساوثامبتون وإيفرتون في اختبارين صعبين وبدون شك فهذه العوامل هي ما أدت إلى قرار سولشار بإراحة بعض الأساسيين أمام شيفيلد.

لكن بعدما دفع الفريق الثمن لفشل التشكيلة الأحتياطية في الارتقاء لمستوى التوقعات فالمدرب النرويجي سيعود لما ساهم في النجاح في الفترة الماضية.

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