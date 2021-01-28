أليسون مسئول مرسيدس: لا تنخدعوا بشكل سيارات 2021

حذر جيمس أليسون المسئول التقني في مرسيدس الجماهير من الانخداع بشكل سيارات موسم 2021 ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات حتى وإن كانت مشابهة للموسم الماضي.وقررت فورمولا 1 منذ بداية جائحة فيروس كورونا الموسم الماضي تأجيل التغييرات حتى 2022 من أجل تقليص النفقات.وقال أليسون لموقع مرسيدس الرسمي في الإنترنت إن التطوير كان عصيبا بعد إدخال تغييرات واضحة على لوائح الديناميكية الهوائية.وأضاف "لو نظرتم إلى سيارات موسم 2021 واعتقدتم أنها مشابهة لما كانت عليه في 2020... حسنا فلا تنخدعوا بهذا الأمر، اللوائح مختلفة تماما في 2021. العمل الذي قمنا به كان كبيرا ونأمل أننا قمنا بالكافي لمواصلة نجاحنا".وأضاف "كما هو الحال في هذا الوقت من العام فهناك حالة من القلق والحماس لمعرفة هل سيأتي كل ما فعلناه في السيارة ثماره والمنافسة على القمة أم لا".وسيطر مرسيدس منذ بداية حقبة المحركات ذات الست اسطوانات ونال لقب السائقين والصانعين في سبعة مواسم متتالية وهو أمر لا سابق له.وأشار أليسون إلى أن التغييرات على الديناميكية الهوائية، وبعضها لبضعة مليمترات فقط، تم فرضها خوفا من التأثير على الإطارات وبعض الجوانب الأخرى في الحلبات.كما أن إطارات بيريلي لموسم 2021 أمر آخر يجب التعامل معه إذ أن السيارات ستكون أثقل بنحو ستة كيلوجرامات عن سيارات الموسم الماضي.وينطلق الموسم بسباق البحرين في 28 مارس.