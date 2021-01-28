سامسونج تسجل ارتفاعا فى صافى أرباحها بـ4.26% فى الربع الأخير

أعلنت شركة "سامسونج إلكترونيكس" الكورية الجنوبية اليوم الخميس ارتفاع صافي أرباحها في الربع الأخير بنسبة 4ر26% على أساس سنوي، حيث سجلت أعمال الرقائق أداء قويا وسط طلب قوي على الرغم من ضعف الدولار الأمريكي.وقالت الشركة الرائدة عالميا في تصنيع شرائح الذاكرة والهواتف الذكية إن صافي دخلها بلغ 6.6 تريليون وون (6 مليارات دولار أمريكي) في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، مقارنة بـ 22.5 تريليون وون في العام السابق، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.وقفزت الأرباح التشغيلية للشركة بنسبة 35.26% على أساس سنوي إلى 04.9 تريليون وون في الربع الأخير من عام 2020.وارتفعت المبيعات بنسبة 78.2% لتصل إلى 55.61 تريليون وون خلال الفترة المذكورة، وفقا ليونهاب.وسجلت سامسونج أرباحا تشغيلية في عام 2020 بقيمة 99.35 تريليون وون، بزيادة سنوية قدرها 62.29%. وبلغت إيراداتها 8.236 تريليون وون العام الماضي، بزيادة 78.2% عن عام 2019.