أهالى أكتوبر يكرمون مفتش القطاع ورجال الداخلية بالمدينة (صور)

قام مجموعة من أهالي مدينة السادس من أكتوبر، بتهنئة وتكريم العقيد فوزي عامر مفتش قطاع أكتوبر ومجموعة من قيادات الشرطة، ليثبتوا أمام العالم أن الشعب والشرطة يد واحدة.وقالت سجدة الطاهر، إحدى سكان أكتوبر، إن رجال الشرطة هم الأمان للوطن كله، "نزلنا لنهئ هؤلاء الرجال المضحين من أجل الشعب المصري، وبدون وجود رجال الشرطة فإن العمليات الإجرامية سوف تنتشر بين أفراد المجتمع، ونوجه كل الشكر والتقدير للعقيد فوزي عامر على جهوده، والذي يضحي من أجل استقرار الأمن والأمان لسكان أكتوبر".وأكد عمرو أبو هديمة، إن الشعب المصري أثبت حبه وتقديره لرجال الشرطة،و. نحن فخورين بتكريمهم لنعبر عن حبنا لهم قائلا: "سيظل هذا الوطن يحتفل بتضحيات هؤلاء الرجال الذين يضحون فدائا لواطننا الغالي".