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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوليفيا تخطط للحصول على أولى دفعات لقاح كورونا

الخميس 28/يناير/2021 - 02:12 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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أعلنت وزارة الخارجية البوليفية، أن البلاد ستحصل على الدفعة الأولى من لقاح «سبوتنيك V» الروسي المضاد لفيروس كورونا، اليوم الخميس 28 يناير الجاري.

يذكر أن روسيا وبوليفيا اتفقتا على توريد اللقاح الروسي لبوليفيا في ديسمبر الماضي.

وأعلن الرئيس البوليفي لويس أرسي، أن بلاده ستحصل على 5.2 مليون جرعة من اللقاح الروسي.

ومن المتوقع أن تضم الدفعة الأولى 1.7 مليون جرعة من اللقاح، ومن المقرر إتمام التوريدات في مايو 2021.

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