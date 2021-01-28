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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر صرف اليورو الأوروبى اليوم الخميس 28-1-2021

الخميس 28/يناير/2021 - 06:46 ص
اليورو
اليورو
منة سالم
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يقدم موقع "الدستور" في هذا التقرير، سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في الأسواق المحلية المصرية وفقًا للتداولات الصباحية اليوم الخميس 28-1-2021 في عدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.

وعلى المستوى المحلي، صعد سعر صرف اليورو الأوروبي في أغلب البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية أمام الجنيه المصري.

وبلغت مستويات متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي في مواجهة الجنيه المصري داخل سوق الصرف المصرية مستوى الشراء والبيع 19.03، 19.16 جنيه.

سعر صرف اليورو الأوروبي اليوم الخميس 28-1-2021

البنك الأهلي المصري

جاء سعر صرف اليورو الأوروبي في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه 19.03 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

بنك مصر

كما سجلت مستويات الشراء والبيع لليورو الأوروبي داخل بنك مصر 19.03 جنيه للشراء، و19.18 للبيع.

بنك cib

وجاء السعر داخل أكبر مصرف خاص داخل السوق المحلية مستوى 19 جنيهًا للشراء، و19.20 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي

كما جاءت مستويات الشراء والبيع للعملة الأوروبية مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف العربي الدولي، 19 جنيهًا للشراء، و19.20 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي

وعن سعر شراء وبيع العملة الأوروبية، مقابل الجنيه داخل البنك العربي الأفريقي الدولي، بلغ 17.97 جنيه للشراء، 19.17 جنيه للبيع.

بنك فيصل الإسلامي

وأظهرت أحدث المؤشرات على شاشة التداول اللحظية ببنك فيصل الإسلامي للعملات وصول سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري إلى 18.85 جنيه للشراء، و19.02 للبيع.

جدير بالذكر أن اليورو عملة موحدة لدول الاتحاد الأوروبي، الذي يعد بعد الدولار الأمريكي ثاني أهم عملة على مستوى النظام النقدي الدولي، ويتم التحكم به من قبل البنك المركزي الأوروبي في مقره بفرانكفورت بألمانيا، ويعد اليورو العملة الرسمية المتداولة في 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرون، كما أنه العملة الرسمية في ست دول أخرى هي ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

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