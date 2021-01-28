سعر صرف اليورو الأوروبى اليوم الخميس 28-1-2021

يقدم موقع "الدستور" في هذا التقرير، سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في الأسواق المحلية المصرية وفقًا للتداولات الصباحية اليوم الخميس 28-1-2021 في عدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.وعلى المستوى المحلي، صعد سعر صرف اليورو الأوروبي في أغلب البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية أمام الجنيه المصري.وبلغت مستويات متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي في مواجهة الجنيه المصري داخل سوق الصرف المصرية مستوى الشراء والبيع 19.03، 19.16 جنيه.سعر صرف اليورو الأوروبي اليوم الخميس 28-1-2021البنك الأهلي المصريجاء سعر صرف اليورو الأوروبي في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه 19.03 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.بنك مصركما سجلت مستويات الشراء والبيع لليورو الأوروبي داخل بنك مصر 19.03 جنيه للشراء، و19.18 للبيع.بنك cibوجاء السعر داخل أكبر مصرف خاص داخل السوق المحلية مستوى 19 جنيهًا للشراء، و19.20 جنيه للبيع.المصرف العربي الدوليكما جاءت مستويات الشراء والبيع للعملة الأوروبية مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف العربي الدولي، 19 جنيهًا للشراء، و19.20 جنيه للبيع.البنك العربي الأفريقي الدوليوعن سعر شراء وبيع العملة الأوروبية، مقابل الجنيه داخل البنك العربي الأفريقي الدولي، بلغ 17.97 جنيه للشراء، 19.17 جنيه للبيع.بنك فيصل الإسلاميوأظهرت أحدث المؤشرات على شاشة التداول اللحظية ببنك فيصل الإسلامي للعملات وصول سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري إلى 18.85 جنيه للشراء، و19.02 للبيع.جدير بالذكر أن اليورو عملة موحدة لدول الاتحاد الأوروبي، الذي يعد بعد الدولار الأمريكي ثاني أهم عملة على مستوى النظام النقدي الدولي، ويتم التحكم به من قبل البنك المركزي الأوروبي في مقره بفرانكفورت بألمانيا، ويعد اليورو العملة الرسمية المتداولة في 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرون، كما أنه العملة الرسمية في ست دول أخرى هي ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي.