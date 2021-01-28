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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرير 6 محاضر تموينية فى بنى مزار بالمنيا

الخميس 28/يناير/2021 - 01:50 ص
محاضر تموينية
محاضر تموينية
المنيا ـ على حسين
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نجحت حملة تموينية مكبرة علي الأسواق والمحلات التجارية والمنشآت العامة بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا في ضبط 3400 كيلو سلع غذائية، و1000 لتر سولار، وكميات من المنظفات، منها سلع مدعمة، وآخري مجهولة المصدر قبل بيعها بالسوق السوداء، وتم تحرير 6 محاضر.

وقال عصام سيد مدير، الإدارة التموينية بمركز بني مزار، إنه تنفيذًا لتعليمات الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنيا، بتكثيف الحملات على الأسواق لضبط الحالة التموينية والأسعار، قامت حملة ضمت مدحت عاصم، ومحمد شعبان، وعاشور محمد علي، مفتشي التموين بالإدارة، وبإشراف محمد فؤاد، مدير الرقابة التموينية، بالاشتراك مع مباحث التموين، وتمكنت من ضبط وتحرير 6 مخالفات تموينية متنوعة.

وأضاف «سيد»، أن الحملة ضبطت 2500 كيلو سكر مدعم يتم توزيعه على البطاقات التموينية، و260 كيلو أرز، و120 كيلو عدس، و1500 كيس مكرونة، و2000 فرخ شمع عسل، و1000 لتر سولار، و500 لتر كلور، و250 كيلو صودا كاوية، و72 لتر سلفونك، و385 كرتونة معطر، و2500 برطمان فارغ جاهز للتعبئة.

وتم التحفظ علي المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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