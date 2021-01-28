الانتهاء من تبطين فرع ترعة الرحمة بالمنيا

أعلنت مديرية الري والموارد المائية بمحافظة المنيا عن الانتهاء من أعمال التأهيل والتبطين لفرع الرحمه بقرية دمشير التابعة لمركز المنيا بحضور وكيل وزارة الري والمدير العام وعدد من أهالي القرية.وقال المهندس عمر درويش، وكيل وزارة الري بالمنيا، إنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، تواصل مع الإدارات العامة بالمحافظة من أجل تنفيذ أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع والفروع، حيث قامت الإدارة العامة لري شرق المنيا بمواصلة أعمال تأهيل وتبطين ترعأبوعيسى المرحلة الأولى وترعة أبوعيسى المرحلة الثانية وترعة أبوحسيبة المرحلة الأولى وترعه نواي وفرع الديروطية الأيسر والدبة السوداء وترعة الدسوت وترعة السريرية وترعة ٤ صفصافة.وأضاف "درويش"، أن الصيانة الوقائية بالمنيا تقوم حاليا بأعمال رفع ناتج تجريف ترعة سري باشا بزمام هندسة ري غرب أبوقرقاص داخل الكتلة السكنية، كما تم إصلاح وترميم وزرع جوايط وتثبيت ترابزين كوبري عزبة سعد على ترعة منشأة الدهب زمام هندسة ري منشأة الدهب.