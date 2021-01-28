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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

«سانوفى» الفرنسية: إنتاج 125 مليون جرعة من لقاح «فايزر» للاتحاد الأوروبى

الخميس 28/يناير/2021 - 04:57 ص
لقاح فايزر
لقاح فايزر
وكالات
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قالت شركة "سانوفي" الفرنسية، إنها ستنتج لقاح منافستها "فايزر-بايونتيك" المضاد لفيروس كورونا من أجل توفير 125 مليون جرعة لقاح للاتحاد الأوروبي.

وأكد أوليفييه بوغيو مدير الفرع الفرنسي لسانوفي لإذاعة "آر تي إل"، مساء الأربعاء، أن المختبر الفرنسي سينتج لقاح منافسه فايزر-بايونتيك المضاد لفيروس كورونا المستجد اعتبارا من الفصل الثاني من العام في "سابقة" في قطاع إنتاج الدواء.

وقال بوغي إن الإنتاج لشركة منافسة "سابقة"، مضيفا أن "الرهان ليس اقتصاديا على الإطلاق بل هو القدرة على توزيع اللقاحات في أسرع وقت ممكن".

ودافع بوغيو عن خيارات مختبره الذي تعرض لانتقادات عديدة لتأخره في تطوير لقاحه الخاص، مضيفا: "موديرنا وبايونتيك قامتا باختيار تقنية الحمض النووي المرسل، لأنها التقنية الوحيدة التي يملكانها. نحن كان أمامنا عدة خيارات. واخترنا ما نجيده"، وهي تقنية البروتينات المولفة.

وأكد بوغيو أن "اللقاح سيصل بحلول نهاية العام. ننتظر أن يكون فعالا جدا، وسنقوم باستكشاف فعالية هذا اللقاح على طفرات الفيروس".

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